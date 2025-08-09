Весь интернет гадал: Ксения Бородина развеяла миф о своей беременности одной короткой фразой

В последнее время в Сети активно обсуждалась возможная беременность телеведущей Ксении Бородиной от её супруга Николая Сердюкова. Эти предположения не утихают с момента их знакомства, подогреваемые внимательными поклонниками, которые видят в каждом новом фото намёки на грядущее пополнение в семье.
Очередной виток слухов начался после совместного путешествия пары в Италию, однако сама Ксения решила положить конец домыслам. В своих социальных сетях она опубликовала фотографию с лаконичным, но исчерпывающим комментарием, который пролил свет на ситуацию.
"Все думали, что она беременна после свадьбы, а она просто любит поесть", — написала Бородина.
Ксе́ния Ки́мовна Бородина́ (урождённая — Амо́ева, во втором браке — Ома́рова; род. 8 марта 1983, Москва) — российская телеведущая, актриса, диджей и менеджер.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Озёрный осётр возвращается в реку Куса после 20-летней программы восстановления. Новые достижения учёных подтверждают естественное размножение вида.