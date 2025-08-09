Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Отёки и варикоз могут быть признаками ХВН — лечение включает компрессионную терапию и процедуры
Сладкая каша из деревенской тыквы: простое и вкусное блюдо
Остров Майро в Карибском море восстанавливается после урагана
Автомобилистам напомнили, как бензин низкого качества вредит двигателю
Экстренная разблокировка стиральной машины: как открыть дверцу вручную
Власти Саньи увеличат производство тропических фруктов на 100 млн юаней — газета Hainan Ribao
Дьявольский пресс: упражнение, которое подтягивает грудь и формирует тело
Парафинотерапия для рук: домашний рецепт, который работает не хуже салона
Туннельный гул: учёные нашли способ снизить его на 96%

Весь интернет гадал: Ксения Бородина развеяла миф о своей беременности одной короткой фразой

Ксения Бородина заявила, что она не беременна, а просто любит поесть
0:45
Шоу-бизнес

В последнее время в Сети активно обсуждалась возможная беременность телеведущей Ксении Бородиной от её супруга Николая Сердюкова. Эти предположения не утихают с момента их знакомства, подогреваемые внимательными поклонниками, которые видят в каждом новом фото намёки на грядущее пополнение в семье.

Кукла
Фото: commons.wikimedia.org by API data, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Кукла

Очередной виток слухов начался после совместного путешествия пары в Италию, однако сама Ксения решила положить конец домыслам. В своих социальных сетях она опубликовала фотографию с лаконичным, но исчерпывающим комментарием, который пролил свет на ситуацию.

"Все думали, что она беременна после свадьбы, а она просто любит поесть", — написала Бородина.

Уточнения

Ксе́ния Ки́мовна Бородина́ (урождённая — Амо́ева, во втором браке — Ома́рова; род. 8 марта 1983, Москва) — российская телеведущая, актриса, диджей и менеджер.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Комитет лесного хозяйства: для защиты от змей ходите в закрытой плотной одежде
Садоводство, цветоводство
Комитет лесного хозяйства: для защиты от змей ходите в закрытой плотной одежде Аудио 
Автоэксперты советуют проверять шины не реже одного раза в две недели
Авто
Автоэксперты советуют проверять шины не реже одного раза в две недели Аудио 
Популярное
Два метра древней мощи: монстр с костяным панцирем и акульим хвостом снова патрулирует воды Джорджии

Озёрный осётр возвращается в реку Куса после 20-летней программы восстановления. Новые достижения учёных подтверждают естественное размножение вида.

В реке Куса в Джорджии зафиксировано естественное размножение озёрных осетров
Ветеринары: таксы часто получают травмы позвоночника при избыточном весе
Милый взгляд, горький опыт: собаки, с которыми жизнь превратится в проблему
Тайна Земли раскрыта: учёные нашли океан на глубине 600 километров, о котором писал Жюль Верн
Там нет ни рыб, ни кораблей: кто и зачем избегает центр Чёрного моря
История советской разведчицы Елены Вавиловой вдохновила на создание сериала Американцы Юлиана Погосова США удвоили вознаграждение за поимку президента Венесуэлы Любовь Степушова На Ставрополье выделили Кисловодский парк, гору Машук и озеро Тамбукан как уникальные объекты Игорь Буккер
Упал за борт — прощай: где в океане даже не успеешь крикнуть
Существа, которых никто не ждал: камера впервые сняла жителей из мира вечной тьмы на глубине 9 километров
Начинающим везёт, если выбрать правильно: топ пород собак для первого опыта
Начинающим везёт, если выбрать правильно: топ пород собак для первого опыта
Последние материалы
Правильное хранение яблок: не повторяем этих ошибок
Спортивные физиологи: у женщин мышечная масса в среднем на 10–15% меньше, чем у мужчин
Ветеринары предупредили о риске потери зрения у кошек при питании собачьим кормом
Чрезмерный туризм в Греции: Афины готовятся к туристическому кризису
Адаптация к работе после отпуска: рекомендации специалиста
Ультрапереработанная еда мешает худеть даже при правильных калориях
Ксения Бородина заявила, что она не беременна, а просто любит поесть
Рецепт бомбочек для ванны, который подойдёт даже для чувствительной кожи
В Подмосковье предложили эвакуировать брошенные автомобили
Овощной салат с фруктовой заправкой и жареным нутом: ингредиенты и состав
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.