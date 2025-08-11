Жена Олега Газманова заговорила о разводе: копятся обиды и молчание убивает

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:37
Шоу-бизнес

Супруга Олега Газманова Марина Муравьева поведала о благотворном влиянии на семью супружеских ссор.

Певец Олег Газманов с женой
Фото: Инстаграм Марины Газмановой by неизвестен is licensed under public doman
Певец Олег Газманов с женой

Жена Олега Газманова опубликовала в социальных сетях романтической фото с мужем. Она поделилась с подписчиками секретами крепости брака.

"В тех парах, где ссорятся, ещё звучит голос. Значит, там кто-то говорит. Кто-то отвечает. А значит, там ещё есть отношения", — выразила своё мнение Марина.

Она объяснила, что крепче те пары, которые выясняют отношения несколько раз в неделю. При этом там, где супруги замалчивают свои недовольства, брак разваливается через 7 лет.

"Молчание убивает медленно. Там, где нет споров, часто нет и близости. Замалчиваются мелочи, копятся обиды, накапливается ледяная пустота. А потом, "внезапный" развод", — поделилась мудростью женщина.

Она посоветовала никогда не угрожать расставанием и не переходить на личности при ссорах. Марина убеждена, что в бурях рождается настоящая близость.

"Когда вы пережили шторм, держась друг за друга, вы становитесь ближе. И крепче", — отметила супруга народного артиста России.

Марина порекомендовала не боятся ссор, а воспринимать их как витамин для супружества.

Олег Газманов и Марина Муравьёва официально зарегистрировали свой союз 2003 года. В браке длинною 22 года появились на свет сын Филипп и дочь Марианна.

Уточнения

Оле́г Миха́йлович Газма́нов (род. 22 июля 1951, Гусев, Калининградская область) — советский и российский певец, композитор, поэт, актёр, продюсер; народный артист Российской Федерации (2001). Семикратный лауреат Национальной российской премии «Овация».

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
