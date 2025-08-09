Пока вы на диете, Юрий Антонов кормит птиц на миллион: что происходит в его мини-зоопарке

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Юрий Антонов тратит миллион рублей в месяц на содержание экзотических птиц
1:18
Шоу-бизнес

Продюсер Владимир Ильичёв, который близко дружит с Юрием Антоновым, поделился с изданием StarHit информацией о том, как популярный певец распоряжается своими финансами. Владимир часто навещает артиста и знает, что на территории его загородного дома находится настоящий мини-зоопарк.

Павлин
Фото: commons.wikimedia.org by Jebulon, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Павлин

Там обитают самые разнообразные пернатые: куры, гуси, фазаны и даже павлины. Ильичёв отметил, что содержание такого количества птиц требует значительных вложений. Он сообщил, что Юрий Антонов ежемесячно тратит на корм для своих питомцев около миллиона рублей.

Владимир также рассказал о трогательной привязанности певца к своим подопечным. Недавно один из его петухов серьёзно заболел, и Антонов приложил максимум усилий для его выздоровления. Птицу возили по разным ветеринарным клиникам, а сам певец очень переживал, отказываясь верить в возможное ухудшение состояния своего любимца.

"Юрий Михайлович весь изнервничался. Петушок уже в возрасте, здоровье подкосилось… Антонов не хотел это принимать, повторял: "Я не верю, что он умрёт!" Вот такой человек", — поделился Владимир.

Уточнения

Ю́рий Миха́йлович Анто́нов (19 февраля 1945, Ташкент, Узбекская ССР, СССР) — советский и российский эстрадный певец, композитор, музыкант, поэт, актёр кино и озвучивания.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
