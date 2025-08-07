Ида Галич шокирована: как похорошела Татьяна Васильева при Собянине

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ида Галич перепутала актрису Эмили Блант с Татьяной Васильевой
0:47
Шоу-бизнес

Блогер Ида Галич поразилась тому, как актриса Эмили Блант похожа на российскую звезду театра и кино Татьяну Васильеву.

Актрисы Эмили Блант и Татьяна Васильева
Фото: Телеграм-канал Иды Галич by неизвестен is licensed under public doman
Актрисы Эмили Блант и Татьяна Васильева

Ида Галич опубликовала в своём Telegram-канале фото Эмили Блант и Татьяны Васильевой.

"Скажите мне пожалуйста, только мне при взгляде на Эмили Блант хочется сказать как похорошела Татьяна Васильева при Собянине!?" — написала под снимками блогер.

Она не исключила, что только ей поразительная схожесть бросается в глаза.

"Возможно, я поехала кукушкой. Скорее всего, но для меня это два очень похожих лица", — поделилась наблюдением Ида.

Ранее Ида Галич рассказала, сколько килограммов ей нужно скинуть после родов.

Уточнения

Э́мили Оли́вия Ло́ра Блант (англ. Emily Olivia Laura Blunt; род. 23 февраля 1983[…], Уондсуэрт, Большой Лондон) — британская и американская актриса. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
