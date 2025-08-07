Ида Галич шокирована: как похорошела Татьяна Васильева при Собянине

Блогер Ида Галич поразилась тому, как актриса Эмили Блант похожа на российскую звезду театра и кино Татьяну Васильеву.
Ида Галич опубликовала в своём Telegram-канале фото Эмили Блант и Татьяны Васильевой.
"Скажите мне пожалуйста, только мне при взгляде на Эмили Блант хочется сказать как похорошела Татьяна Васильева при Собянине!?" — написала под снимками блогер.
Она не исключила, что только ей поразительная схожесть бросается в глаза.
"Возможно, я поехала кукушкой. Скорее всего, но для меня это два очень похожих лица", — поделилась наблюдением Ида.
Ранее Ида Галич рассказала, сколько килограммов ей нужно скинуть после родов.
Э́мили Оли́вия Ло́ра Блант (англ. Emily Olivia Laura Blunt; род. 23 февраля 1983[…], Уондсуэрт, Большой Лондон) — британская и американская актриса.
