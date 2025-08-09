Шевелюра к Новому году: Сергей Соседов пошёл на кардинальные меры и раскрыл подробности преображения

Музыкальный критик Сергей Соседов перенёс 13-часовую операцию по пересадке волос

0:59 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Сергей Соседов решился на перемены во внешности. Недавно он перенёс операцию по пересадке волос, чтобы в скором времени предстать перед публикой в обновлённом образе. Музыкальный критик настроен оптимистично и доволен ходом восстановления.

Фото: commons.wikimedia.org by Chornobai Artur, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сергей Соседов

"Мне хорошо сделали операцию. Всё идет прекрасно", — сообщил Сергей Соседов Teleprogramma.org.

Он также рассказал, что регулярно посещает специальные процедуры, направленные на стимуляцию роста волос и улучшение кровообращения.

По словам критика, процедура пересадки заняла внушительные 13 часов, но он нисколько не жалеет о своём решении и уверен в правильном выборе клиники. Соседов надеется, что уже к Новому году сможет похвастаться заметной шевелюрой.

Стоит отметить, что Сергей Соседов внимательно относится к своему здоровью и регулярно проходит профилактические осмотры.

Уточнения

Серге́й Васи́льевич Сосе́дов (23 мая 1968, Москва, РСФСР, СССР) — российский журналист, музыкальный критик, историк музыки, редактор, телеведущий, сценарист.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.