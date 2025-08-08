Татьяна Брухунова в шоке: знак от соцсети—пост с детьми удалён без объяснений!

Молодую жену Петросяна забанили за фото с отдыха

Супруга юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова просит подписчиков о помощи.

Татьяна Брухунова пожаловалась на то, что её пост в социальных сетях "улетел в бан". Она не понимает причины такого наказания.

На фото, которое стало причиной блокировки, запечатлены её сын Ваган и дочка Матильда на отдыхе.

"Сложно представить человека, который жалуется на снимок детей", — выразила своё негодование Татьяна.

Жена юмориста призвала фолловеров вытащить её "из тени".

Ранее сообщалось, что семья Петросяна решила провести месяц на море. Юморист с женой и детьми наслаждается элитным отдыхом в Турции.

