Татьяна Брухунова в шоке: знак от соцсети—пост с детьми удалён без объяснений!

Супруга юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова просит подписчиков о помощи.
Татьяна Брухунова пожаловалась на то, что её пост в социальных сетях "улетел в бан". Она не понимает причины такого наказания.
На фото, которое стало причиной блокировки, запечатлены её сын Ваган и дочка Матильда на отдыхе.
"Сложно представить человека, который жалуется на снимок детей", — выразила своё негодование Татьяна.
Жена юмориста призвала фолловеров вытащить её "из тени".
Ранее сообщалось, что семья Петросяна решила провести месяц на море. Юморист с женой и детьми наслаждается элитным отдыхом в Турции.
Евге́ний Вага́нович Петрося́н (фамилия при рождении — Петрося́нц; род. 16 сентября 1945, Баку, Азербайджанская ССР, СССР) — советский и российский артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий. Народный артист РСФСР (1991).
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Рынок подержанных Lada в 2025 году удивляет: Granta стремительно дешевеет, а Vesta и старые Niva внезапно растут в цене. Кто и почему выигрывает?