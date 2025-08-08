Татьяна Брухунова в шоке: знак от соцсети—пост с детьми удалён без объяснений!

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
0:45
Шоу-бизнес

Супруга юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова просит подписчиков о помощи.

Дети юмориста Евгения Петросяна
Фото: Инстаграм Татьяны Брухуновой by неизвестен is licensed under public doman
Дети юмориста Евгения Петросяна

Татьяна Брухунова пожаловалась на то, что её пост в социальных сетях "улетел в бан". Она не понимает причины такого наказания.

На фото, которое стало причиной блокировки, запечатлены её сын Ваган и дочка Матильда на отдыхе.

"Сложно представить человека, который жалуется на снимок детей", — выразила своё негодование Татьяна.

Жена юмориста призвала фолловеров вытащить её "из тени".

Ранее сообщалось, что семья Петросяна решила провести месяц на море. Юморист с женой и детьми наслаждается элитным отдыхом в Турции.

Уточнения

Евге́ний Вага́нович Петрося́н (фамилия при рождении — Петрося́нц; род. 16 сентября 1945, Баку, Азербайджанская ССР, СССР) — советский и российский артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий. Народный артист РСФСР (1991).

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
