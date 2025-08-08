Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Цыганова назвала творчество Кадышевой потребительской попсой
Врачи перечислили симптомы и методы лечения тревожных расстройств
Каникулы мечты обернулись паникой: как не испортить себе отдых
Завод Haval в Тульской области остановит работу на две недели с 11 августа
Дефицит инфраструктуры станет приговором для многоэтажек: детали законопроекта
София Ротару впервые за три года опубликовала фото в день 78-летия
Польза от ос: 5 фактов, которые заставят вас пересмотреть своё отношение
Масла, которые творят чудеса с кожей: топ лучших для глубокого увлажнения
Секрет похудения на пляже: почему ходьба по песку сжигает в 2 раза больше калорий

33-летняя звезда "Ходячих мертвецов" Келли Мак ушла из жизни — что скрывает её трагичная история?

Скончалась актриса из Ходячих мертвецов Келли Мак — ей было всего 33 года
2:06
Шоу-бизнес

Американская актриса Келли Мак, известная ролью в сериале "Ходячие мертвецы", умерла в возрасте 33 лет.

Кладбище
Фото: commons.wikimedia.org by Wernervc, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Кладбище

Молодая женщина, начавшая свою карьеру актрисы ребёнком, была также сценаристом и продюсером.

Келли Мак, американская телевизионная актриса, сыгравшая роль ЭДДИ в популярном сериале "Ходячие мертвецы", скончалась 2 августа в возрасте 33 лет. Ее семья сообщила в заявлении, что молодая актриса умерла в своем родном городе Цинциннати после борьбы с глиомой центральной нервной системы — редкой опухолью мозга.

Её роли в сериалах включают Адди в девятом сезоне "Ходячих мертвецов", Пенелопу Джейкобс в восьмом сезоне "Медицинского центра Чикаго" и участие в сериале "9-1-1" на канале FOX, благодаря которым она стала известна среди зрителей американского телевидения. Она также снялась в фильмах "Broadcast Signal Intrusion", "Delicate Arch" и предстоящем фильме "Универсал", который она также спродюсировала совместно.

Родилась Келли Линн Клебеноу 10 июля 1992 года. Её первая роль в короткометражке "Сад слонов" (2008), фильм, получивший награду Student Visionary Award на кинофестивале Tribeca в 2008 году, принесла ей приз за актерское мастерство от школы искусств Tisch, согласно Variety. Будучи увлеченной кинематографом, она училась в университете Чапмана, где получила степень бакалавра киноискусства в 2014 году.

Параллельно с актёрской карьерой Келли Мак сотрудничала с написанием сценариев вместе со своей матерью Кристен Клебеноу. Они работали над несколькими проектами полнометражных фильмов, включая проект "Очерченный чёрным", историю о студенческом бейсболе 1950-х годов, вдохновленную жизнью её бабушки и дедушки по материнской линии.

Уточнения

«Ходя́чие мертвецы́» (англ  The Walking Dead) — американский постапокалиптический телесериал, разработанный Фрэнком Дарабонтом и основанный на одноимённой серии комиксов, созданной Робертом Киркманом, Тони Муром и Чарли Адлардом.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Скаты у берегов Гваделупы отпугивают акул электрическими разрядами
Домашние животные
Скаты у берегов Гваделупы отпугивают акул электрическими разрядами Аудио 
Инструкторы по дрессировке назвали базовые команды для управления собакой
Домашние животные
Инструкторы по дрессировке назвали базовые команды для управления собакой Аудио 
Популярное
Lada стремительно дешевеют: вот какие модели теперь можно урвать дешевле всего

Рынок подержанных Lada в 2025 году удивляет: Granta стремительно дешевеет, а Vesta и старые Niva внезапно растут в цене. Кто и почему выигрывает?

Подержанная Niva Travel 2020 года дорожает на фоне падения цен на новые
Найдены живые организмы на глубине 9600 метров в Тихом океане
Глубины молчали: 9600 метров вниз — всё не так, как думали: на морском дне нашли невозможное
Мусорный остров начал исчезать: в океане завелись существа, которые поедают пластик
На глубине почти 5 км заметили то, что лучше не тревожить — призрачный охотник в бездне
США готовят маршрут Трампа через Армению: реакция России и Ирана Любовь Степушова Миграция в Россию: скрытые угрозы и перспективы — экспертный анализ Рустем Сафронов Транзитная война на Кавказе: Россия, Иран и Азербайджан делят сферы влияния Михаил Дёмин
Что полагается Полине Дибровой после разрыва с Дмитрием — сокровенные подробности
Скандал любовного треугольника: какие проблемы ожидают Полину Диброву в отношениях с Товстиком?
Бицепс против трицепса: какую мышцу качать в первую очередь для мощных рук?
Бицепс против трицепса: какую мышцу качать в первую очередь для мощных рук?
Последние материалы
Антарктические каньоны усиливают таяние льда и рост уровня мирового океана
Артемий Лебедев уничтожил грин-карту после конфликта с властями США
Газпром: долг Молдовагаза достиг $709 млн из-за неплатежей госкомпаний Молдавии
Агрономы рассказали, как спасти урожай томатов при опадении завязей
Зоологи: кошки используют мяуканье только для общения с людьми
Валерий Леонтьев: вся правда о его вилле под Майами за 11 миллионов долларов
Skytrax назвал 20 авиакомпаний с самым комфортным первым классом — лидируют Франция, Сингапур, ОАЭ и Япония
Врач Филюшкина рассказала, что грудное молоко необходимо каждому младенцу
Риелтор Алексей Силантьев: подмосковный коттедж Меладзе оценивают в астрономическую сумму
Диетологи назвали несовместимые продукты, вызывающие вздутие и тяжесть
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.