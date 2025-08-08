33-летняя звезда "Ходячих мертвецов" Келли Мак ушла из жизни — что скрывает её трагичная история?

Скончалась актриса из Ходячих мертвецов Келли Мак — ей было всего 33 года

Американская актриса Келли Мак, известная ролью в сериале "Ходячие мертвецы", умерла в возрасте 33 лет.

Молодая женщина, начавшая свою карьеру актрисы ребёнком, была также сценаристом и продюсером.

Келли Мак, американская телевизионная актриса, сыгравшая роль ЭДДИ в популярном сериале "Ходячие мертвецы", скончалась 2 августа в возрасте 33 лет. Ее семья сообщила в заявлении, что молодая актриса умерла в своем родном городе Цинциннати после борьбы с глиомой центральной нервной системы — редкой опухолью мозга.

Её роли в сериалах включают Адди в девятом сезоне "Ходячих мертвецов", Пенелопу Джейкобс в восьмом сезоне "Медицинского центра Чикаго" и участие в сериале "9-1-1" на канале FOX, благодаря которым она стала известна среди зрителей американского телевидения. Она также снялась в фильмах "Broadcast Signal Intrusion", "Delicate Arch" и предстоящем фильме "Универсал", который она также спродюсировала совместно.

Родилась Келли Линн Клебеноу 10 июля 1992 года. Её первая роль в короткометражке "Сад слонов" (2008), фильм, получивший награду Student Visionary Award на кинофестивале Tribeca в 2008 году, принесла ей приз за актерское мастерство от школы искусств Tisch, согласно Variety. Будучи увлеченной кинематографом, она училась в университете Чапмана, где получила степень бакалавра киноискусства в 2014 году.

Параллельно с актёрской карьерой Келли Мак сотрудничала с написанием сценариев вместе со своей матерью Кристен Клебеноу. Они работали над несколькими проектами полнометражных фильмов, включая проект "Очерченный чёрным", историю о студенческом бейсболе 1950-х годов, вдохновленную жизнью её бабушки и дедушки по материнской линии.

«Ходя́чие мертвецы́» (англ The Walking Dead) — американский постапокалиптический телесериал, разработанный Фрэнком Дарабонтом и основанный на одноимённой серии комиксов, созданной Робертом Киркманом, Тони Муром и Чарли Адлардом.



