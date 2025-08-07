Дженнифер Энистон снова влюблена: кто стал её новым избранником?

Актрису Дженнифер Энистон заметили с новым возлюбленным в Нью-Йорке

С кем сейчас встречается звезда сериала "Друзья" Дженнифер Энистон. Её снова увидели с бойфрендом.

Отношения Дженнифер Энистон и Джима Куртиса, гипнотизёра и коуча, становятся всё лучше. Впервые мир узнал о новом романе актрисы в начале июля, когда появились фотографии пары вместе. Теперь же появились новые эксклюзивные снимки, на одном из которых они держатся за руки.

В понедельник вечером их заметили в Нью-Йорке, где они ужинали вместе с Джейсон Бейтманом и его женой Амандой Анкой, сообщает журнал People. Энистон пришла на свидание в элегантном белом платье.

Источник, близкий к паре, рассказал изданию, что они встречаются уже несколько месяцев. Их первая совместная поездка за границу состоялась в июле в Испании.

"Они начали встречаться несколько месяцев назад, познакомил их общий друг. Сначала были просто друзьями. Джен прочитала его книгу и знала о его работе. Она любит саморазвитие и заботится о своем здоровье. Сейчас они встречаются, но пока отношения нельзя назвать серьезными", — сказал информатор.

Также источник отметил, что Куртис сильно отличается от предыдущих партнёров 56-летней актрисы.

"Она была счастлива одна, но открыта и к тому, чтобы разделить свою жизнь с кем-то другим. Пока она чувствует, что это правильно. Сейчас Джен находится в хорошем эмоциональном состоянии — уравновешенная, зрелая и очень счастливая", — добавил он.

