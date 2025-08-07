Шокирующее молчание: семья Погребняк оказалась на побережье Бодрума во время атаки акул

Отдыхающая в Бодруме Погребняк высказалась об атаке акул на побережье Турции

Блогер Мария Погребняк шокирована тем, что её семью не эвакуировали с побережья Бодрума, несмотря на опасность.

Мария Погребняк сейчас отдыхает со своей семьёй в Турции в Бодруме. Она объяснила, что только из новостей узнала о том, что побережье атаковали акулы. Людей вытащили из моря, чтобы они не стали жертвами морских хищников.

"Но нас никто не эвакуировал к берегу! Даже не в курсе, что происходит. Хотя Бодрум не такой уж и большой", — высказалась Мария в социальных сетях.

Она предположила, что они с мужем просто пропустили момент эвакуации.

"Ужас на самом-то деле", — поделилась переживаниями блогер.

Погребняк похвалила Бодрум за чистое и тёплое море, а также за красивые пейзажи.

