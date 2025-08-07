Шокирующее молчание: семья Погребняк оказалась на побережье Бодрума во время атаки акул

Блогер Мария Погребняк шокирована тем, что её семью не эвакуировали с побережья Бодрума, несмотря на опасность.
Мария Погребняк сейчас отдыхает со своей семьёй в Турции в Бодруме. Она объяснила, что только из новостей узнала о том, что побережье атаковали акулы. Людей вытащили из моря, чтобы они не стали жертвами морских хищников.
"Но нас никто не эвакуировал к берегу! Даже не в курсе, что происходит. Хотя Бодрум не такой уж и большой", — высказалась Мария в социальных сетях.
Она предположила, что они с мужем просто пропустили момент эвакуации.
"Ужас на самом-то деле", — поделилась переживаниями блогер.
Погребняк похвалила Бодрум за чистое и тёплое море, а также за красивые пейзажи.
Бодру́м (тур. Bodrum) — район и город в юго-западной Турции, в провинции Мугла, на южном побережье полуострова Бодрум, на берегу бухты Бодрум залива Гёкова Эгейского моря, закрытой с юга островами Ич и Караада, к северо-востоку от греческого острова Кос, примерно в 300 км к западу от Антальи.
