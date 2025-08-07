Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Шокирующее молчание: семья Погребняк оказалась на побережье Бодрума во время атаки акул

Отдыхающая в Бодруме Погребняк высказалась об атаке акул на побережье Турции
0:54
Шоу-бизнес

Блогер Мария Погребняк шокирована тем, что её семью не эвакуировали с побережья Бодрума, несмотря на опасность.

Блогер Мария Погребняк с мужем и сыном
Фото: Телеграм-канал Марии Погребняк by неизвестен is licensed under public doman
Блогер Мария Погребняк с мужем и сыном

Мария Погребняк сейчас отдыхает со своей семьёй в Турции в Бодруме. Она объяснила, что только из новостей узнала о том, что побережье атаковали акулы. Людей вытащили из моря, чтобы они не стали жертвами морских хищников.

"Но нас никто не эвакуировал к берегу! Даже не в курсе, что происходит. Хотя Бодрум не такой уж и большой", — высказалась Мария в социальных сетях.

Она предположила, что они с мужем просто пропустили момент эвакуации.

"Ужас на самом-то деле", — поделилась переживаниями блогер.

Погребняк похвалила Бодрум за чистое и тёплое море, а также за красивые пейзажи.

Ранее сообщалось, что в Калифорнии замечены необычные акулы.

Уточнения

Бодру́м (тур. Bodrum) — район и город в юго-западной Турции, в провинции Мугла, на южном побережье полуострова Бодрум, на берегу бухты Бодрум залива Гёкова Эгейского моря, закрытой с юга островами Ич и Караада, к северо-востоку от греческого острова Кос, примерно в 300 км к западу от Антальи.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
