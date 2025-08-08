Татьяна Буланова раскрыла секрет танцоров, покоривших сердца зрителей — только посмотрите, кто они!

Татьяна Буланова вывела из тени героев недели — звёзд своей подтанцовки

Певица Татьяна Буланова поспешила показать публике своих танцоров, которые завоевали сердца зрителей своими энергосберегающими танцами.

Татьяна Буланова подхватила всеобщий ажиотаж вокруг своей хореографии на подтанцовках. Соцсети звезды пестрят видео, на которых люди пытаются пройти кастинг к певице, повторяя незамысловатые движения своих партнёров.

Буланова опубликовала фото, на котором она держит под руки своих танцоров, с которыми работает уже 25 лет.

Что известно о танцорах певицы, танцы которых стали мемами?

Как сообщает Telegram-канал "Светский хроник", звёздами стали Дмитрий Берегуля — ведущий свадеб и корпоративов, Алёна Алалыкина (её ещё называют "Линдси Лохан из подтанцовки") занимается дизайном ногтей, Максим Алалыкин — её супруг, в соцсетях не активен

Интернет-пользователи шутят, что танцоров Булановой хочет переманить к себе сама Дженнифер Лопес.

Ранее музыкальный критик Сергей Соседов объяснил, нужна ли российским звёздам подтанцовка.

