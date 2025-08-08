Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Специалисты: насморк и температуру нельзя игнорировать — возможны осложнения
5 стильных причёсок, которые можно сделать за 3 минуты перед выходом
Клуб КХЛ "Куньлунь Ред Стар" сменил название на "Шанхай Дрэгонс" — пресс-служба
Сапсаны могут развивать скорость до 290 км/ч при пикировании на добычу
Жена Николаева публично восхитилась стилем Орбакайте после отъезда певицы из России
Пенсионная программа в ожидании: почему россияне не пользуются возможностью
Как избавиться от кротов на участке — рекомендации садоводов
Забытая вечерняя чистка зубов может привести к серьезным заболеваниям
Рокка Калашио: легендарный замок ждут реставрация и инвестиции

Татьяна Буланова раскрыла секрет танцоров, покоривших сердца зрителей — только посмотрите, кто они!

Татьяна Буланова вывела из тени героев недели — звёзд своей подтанцовки
1:11
Шоу-бизнес

Певица Татьяна Буланова поспешила показать публике своих танцоров, которые завоевали сердца зрителей своими энергосберегающими танцами.

Певица Татьяна Буланова
Фото: Инстагграм Татьяны Булановой by неизвестен is licensed under public doman
Певица Татьяна Буланова

Татьяна Буланова подхватила всеобщий ажиотаж вокруг своей хореографии на подтанцовках. Соцсети звезды пестрят видео, на которых люди пытаются пройти кастинг к певице, повторяя незамысловатые движения своих партнёров.

Буланова опубликовала фото, на котором она держит под руки своих танцоров, с которыми работает уже 25 лет.

Что известно о танцорах певицы, танцы которых стали мемами?

Как сообщает Telegram-канал "Светский хроник", звёздами стали Дмитрий Берегуля — ведущий свадеб и корпоративов, Алёна Алалыкина (её ещё называют "Линдси Лохан из подтанцовки") занимается дизайном ногтей, Максим Алалыкин — её супруг, в соцсетях не активен

Интернет-пользователи шутят, что танцоров Булановой хочет переманить к себе сама Дженнифер Лопес.

Ранее музыкальный критик Сергей Соседов объяснил, нужна ли российским звёздам подтанцовка.

Уточнения

Татья́на Ива́новна Була́нова (в третьем браке Руднева; род. 6 марта 1969, Ленинград) — советская и российская эстрадная певица, актриса. Заслуженная артистка Российской Федерации (2004), обладательница премии «Овация» (1994).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Найдены живые организмы на глубине 9600 метров в Тихом океане
Домашние животные
Найдены живые организмы на глубине 9600 метров в Тихом океане Аудио 
Психологи назвали медленное моргание способом укрепить связь с домашней кошкой
Домашние животные
Психологи назвали медленное моргание способом укрепить связь с домашней кошкой Аудио 
Белые медведи избегают моржей, так как те могут защищаться мощными бивнями
Домашние животные
Белые медведи избегают моржей, так как те могут защищаться мощными бивнями Аудио 
Популярное
Lada стремительно дешевеют: вот какие модели теперь можно урвать дешевле всего

Рынок подержанных Lada в 2025 году удивляет: Granta стремительно дешевеет, а Vesta и старые Niva внезапно растут в цене. Кто и почему выигрывает?

Подержанная Niva Travel 2020 года дорожает на фоне падения цен на новые
Найдены живые организмы на глубине 9600 метров в Тихом океане
Глубины молчали: 9600 метров вниз — всё не так, как думали: на морском дне нашли невозможное
Мусорный остров начал исчезать: в океане завелись существа, которые поедают пластик
На глубине почти 5 км заметили то, что лучше не тревожить — призрачный охотник в бездне
США готовят маршрут Трампа через Армению: реакция России и Ирана Любовь Степушова Миграция в Россию: скрытые угрозы и перспективы — экспертный анализ Рустем Сафронов Транзитная война на Кавказе: Россия, Иран и Азербайджан делят сферы влияния Михаил Дёмин
Что полагается Полине Дибровой после разрыва с Дмитрием — сокровенные подробности
Бицепс против трицепса: какую мышцу качать в первую очередь для мощных рук?
Окно в мир: почему собаки так любят наблюдать за тем, что происходит за стеклом
Окно в мир: почему собаки так любят наблюдать за тем, что происходит за стеклом
Последние материалы
Специалисты: насморк и температуру нельзя игнорировать — возможны осложнения
5 стильных причёсок, которые можно сделать за 3 минуты перед выходом
Клуб КХЛ "Куньлунь Ред Стар" сменил название на "Шанхай Дрэгонс" — пресс-служба
Сапсаны могут развивать скорость до 290 км/ч при пикировании на добычу
Жена Николаева публично восхитилась стилем Орбакайте после отъезда певицы из России
Пенсионная программа в ожидании: почему россияне не пользуются возможностью
Как избавиться от кротов на участке — рекомендации садоводов
Забытая вечерняя чистка зубов может привести к серьезным заболеваниям
Рокка Калашио: легендарный замок ждут реставрация и инвестиции
20 световых лет, чтобы долететь до чёрной дыры: новая эра космических исследований
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.