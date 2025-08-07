Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
За поцелуями стоит нечто большее: откровения Антона Богданова о воспитании молодого поколения

Актёр Антон Богданов призвал родителей к раннему половому воспитанию детей
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Известный актёр и режиссёр Антон Богданов выступил с заявлением о важности полового воспитания для детей. 

Антон Богданов
Фото: instagram by личный аккаунт Антона Богданова в Инстаграм* (запрещен в РФ)
Антон Богданов

Богданов, звезда сериала "Реальные пацаны", признался, что практически не помнит свой первый поцелуй. На этом фоне он подчеркнул необходимость просвещения подрастающего поколения.

"Если за поцелуями стоит что-то высокое, то они, конечно, важны!" — приводит слова артиста Telegram-канал "Звездач".

Ключевую роль он отвёл родителям. "Родители должны детям донести такую мысль, что поцелуй — это не просто удовольствие, а ответственность", — заявил Богданов. Он убеждён, что разговоры об этой ответственности нужно начинать как можно раньше.

По мнению актёра, фундаментальное значение имеют модели поведения, которые взрослые демонстрируют детям. "Самое главное, как себя ставит женщина и как себя ведёт мужчина", — резюмировал Богданов, подчёркивая необходимость родительского участия в воспитании.

Уточнения

«Реа́льные пацаны» — российский комедийный сериал о жизни обычного пермского гопника Коляна и его друзей — Антохи и Вована. 

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
