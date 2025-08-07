Прохор Шаляпин раскрыл правду: зачем ему нужен был роман с Анной Калашниковой

Прохор Шаляпин назвал свой роман с Анной Калашниковой водевилем

1:01 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Прохор Шаляпин рассказал, что на самом деле скрывалось за его любовным романом с Анной Калашниковой.

Фото: ВК-аккаунт Прохора Шаляпина by неизвестен is licensed under public doman Певец Прохор Шаляпин

Прохор Шаляпин не стал скрывать, что его отношения с певицей Анной Калашниковой были просто способом заработать деньги на пиаре.

"Господи, ну мы устраивали водевили, да! Мы зарабатывали. Простите, люди добрые, на что-то надо было жить", — объяснил Прохор.

Артист признался, что имел с этой шумихи некоторые деньги. Он подчеркнул, что никому ничего не должен.

"Ну вот мы клоунадничали, зарабатывали, какой-то пиар у нас был и хорошо!" — честно признался певец.

Ранее Шаляпин поспешил объяснить, что его "женитьба" на телеведущей и кондитере Ольге Вашуриной была только частью шоу. В рамках ТВ-проекта Прохор позволил себе резкие высказывания в адрес новоиспечённой супруги, за что получил волну осуждения от интернет-пользователей.

Уточнения

Про́хор Андре́евич Шаля́пин (при рождении — Андре́й Андре́евич Захаре́нков; род. 26 ноября 1983, Волгоград) — российский певец, финалист проекта «Фабрика звёзд-6», лауреат конкурса молодых исполнителей «Утренняя звезда», телеведущий прогноза погоды на НТВ.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.