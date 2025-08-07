Прохор Шаляпин раскрыл правду: зачем ему нужен был роман с Анной Калашниковой

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Прохор Шаляпин назвал свой роман с Анной Калашниковой водевилем
Певец Прохор Шаляпин рассказал, что на самом деле скрывалось за его любовным романом с Анной Калашниковой.

Прохор Шаляпин не стал скрывать, что его отношения с певицей Анной Калашниковой были просто способом заработать деньги на пиаре.

"Господи, ну мы устраивали водевили, да! Мы зарабатывали. Простите, люди добрые, на что-то надо было жить", — объяснил Прохор.

Артист признался, что имел с этой шумихи некоторые деньги. Он подчеркнул, что никому ничего не должен.

"Ну вот мы клоунадничали, зарабатывали, какой-то пиар у нас был и хорошо!" — честно признался певец.

Ранее Шаляпин поспешил объяснить, что его "женитьба" на телеведущей и кондитере Ольге Вашуриной была только частью шоу. В рамках ТВ-проекта Прохор позволил себе резкие высказывания в адрес новоиспечённой супруги, за что получил волну осуждения от интернет-пользователей. 

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
