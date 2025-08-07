Марк Эйдельштейн увлёкся студенткой из Китая — что из этого вышло

Российский актёр Марк Эйдельштейн стал героем китайского издания Vogue, представив фотосессию и личное интервью. В беседе он раскрыл глубокую личную связь с азиатской культурой.
Эйдельштейн рассказал неожиданную историю о своём здоровье. Однажды китайский специалист по акупунктуре помог ему справиться с серьёзным заболеванием сердца. Актёр до сих пор высоко ценит эту помощь и результат лечения.
Позже интерес к культуре подтолкнул Марка к изучению китайского языка. Он нашёл репетитора — студентку из Китая по имени Лу, обучавшуюся в Москве. Однако занятия не привели к свободному владению языком.
Эйдельштейн признался, что привязался к репетитору, и это мешало учебному процессу. Вскоре Лу вернулась на родину, и их общение, не переросшее в роман, прекратилось.
Марк Алекса́ндрович Эйдельште́йн (род. 18 февраля 2002, Нижний Новгород) — российский актёр.
