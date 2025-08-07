Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Минприроды Ставрополья запустило три виртуальных тура по дикой природе
Ветеринары советуют использовать охлаждающие подстилки, чтобы защитить пожилую собаку в жару
Вентилятор охлаждения двигателя в автомобиле должен запускаться при 95–100 °C
Прохор Шаляпин назвал свой роман с Анной Калашниковой водевилем
Прекращение полива в конце лета вызывает стресс у томатов и гниль плодов
Как выбрать юбку по типу фигуры: рекомендации стилистов на 2025 год
New York Post: блогерша из Ливана борется с пищевыми отходами, но сталкивается с критикой
Новосибирские учёные создали ИИ-платформу для анализа микроснимков
Ватрушка из творожного теста с греческим йогуртом и вишней подойдет к чаю — мнение кулинара

Марк Эйдельштейн увлёкся студенткой из Китая — что из этого вышло

Марк Эйдельштейн рассказал Vogue о своём опыте лечения в Китае и отношениях с репетитором
0:55
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Российский актёр Марк Эйдельштейн стал героем китайского издания Vogue, представив фотосессию и личное интервью. В беседе он раскрыл глубокую личную связь с азиатской культурой.

Марк Эйдельштейн
Фото: commons.wikimedia.org by DedaSasha, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Марк Эйдельштейн

Эйдельштейн рассказал неожиданную историю о своём здоровье. Однажды китайский специалист по акупунктуре помог ему справиться с серьёзным заболеванием сердца. Актёр до сих пор высоко ценит эту помощь и результат лечения.

Позже интерес к культуре подтолкнул Марка к изучению китайского языка. Он нашёл репетитора — студентку из Китая по имени Лу, обучавшуюся в Москве. Однако занятия не привели к свободному владению языком.

Эйдельштейн признался, что привязался к репетитору, и это мешало учебному процессу. Вскоре Лу вернулась на родину, и их общение, не переросшее в роман, прекратилось. 

Уточнения

Марк Алекса́ндрович Эйдельште́йн (род. 18 февраля 2002, Нижний Новгород) — российский актёр. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Подержанная Niva Travel 2020 года дорожает на фоне падения цен на новые
Авто
Подержанная Niva Travel 2020 года дорожает на фоне падения цен на новые Аудио 
Биологи объяснили, когда волки могут представлять опасность для человека
Домашние животные
Биологи объяснили, когда волки могут представлять опасность для человека Аудио 
Инструкторы по дрессировке назвали базовые команды для управления собакой
Домашние животные
Инструкторы по дрессировке назвали базовые команды для управления собакой Аудио 
Популярное
Забудьте сидеть и дай лапу: вот что действительно нужно знать вашей собаке

Хотите, чтобы ваш пёс слушался с полуслова? Эти 10 команд помогут превратить прогулки и повседневную жизнь в гармоничное и безопасное общение.

Инструкторы по дрессировке назвали базовые команды для управления собакой
Газовые шары как звёзды: красные точки во Вселенной указывают на эволюцию галактик
Телескоп Уэбба обнаружил нечто невероятное: маленькие красные точки меняют наше понимание Вселенной
Морж против белого медведя: почему даже самый сильный хищник Арктики боится этих гигантов
Не только в сказке: в каких случаях волки действительно охотятся на людей
Игра вдолгую: как Путин намерен переиграть Трампа на предстоящей встрече Любовь Степушова Миграция в Россию: скрытые угрозы и перспективы — экспертный анализ Рустем Сафронов Транзитная война на Кавказе: Россия, Иран и Азербайджан делят сферы влияния Михаил Дёмин
Ласковая мордашка и ангельский взгляд — лишь прикрытие: тёмная сторона самого милого животного планеты
Снял катализатор — сервис обогатился: водителей заставляют платить дважды
Доверие рушится за секунду: касание, которое собака воспринимает как угрозу
Доверие рушится за секунду: касание, которое собака воспринимает как угрозу
Последние материалы
РИА Новости: ошибка с банковским переводом сорвала поставки дронов для ВСУ в Сумскую область
Кортизоловый коктейль: эксперты о пользе и вреде популярного напитка
Toyota несёт миллиардные убытки из-за импортных тарифов США
Фитнес-тренер предупредил о скрытой опасности тренировок летом
Астрономы: настой из крапивы и мокрицы ускоряет рост растений
Адвокат Наумов рассказал, где нельзя мыть машины
Неправильное расстояние до руля увеличивает риск травм при срабатывании подушки
Отели Коста-Бланки вводят правила против раннего бронирования лежаков — "Турпром"
Креативный кластер "Квартал труда" в Якутске предназначен для архитекторов и художников — основатель Мария Скрябина
Агата Муцениеце ушла в декрет после съёмок в сериале Химкинские ведьмы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.