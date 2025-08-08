Мария Погребняк против Дня холостяка: семья утомляет, но это лучший её проект

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мария Погребняк сравнила семейную и холостяцкую жизни
Шоу-бизнес

Блогер Мария Погребняк раскритиковала праздник под названием "день холостяка".

Блогер Мария Погребняк с мужем и сыном

Мария Погребняк объяснила, что не одобряет день холостяка. Она отметила, что предпочитает жить в шумной большой семье, несмотря на то, что это сильно утомляет.

"Да, холостая жизнь — это свобода, приключения, своя особая романтика. Но для меня нет большей ценности, чем этот тёплый домашний хаос, крепкие объятия", — выразила своё мнение Мария в своём Telegram-канале.

Она назвала свою семью главным жизненным проектом. Она призвала ценить своих близких и пожелала всем обрести своё счастье.

Ранее Мария Погребняк пристыдила Полину Диброву за роман с женатым мужчиной и отцом шестерых детей. 

Семья́ — социальный институт, являющийся базовой ячейкой общества.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
