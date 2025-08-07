Неожиданный дуэт: звезда тенниса Бублик раскрыл правду о фото с Янковским

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Теннисист Александр Бублик провёл время с Янковским и Минаевым в России
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Казахстанский теннисист Александр Бублик прокомментировал совместные фотографии с актёром Иваном Янковским и журналистом Сергеем Минаевым.

Снимки, опубликованные 5 августа, вызвали интерес у публики.

"С Ваней давно обменивались респектами. Рад, что познакомились. С Сергеем Сергеевичем есть общие проекты", — привёл слова спортсмена корреспондент "Чемпионата" Егор Кабак.

Встреча состоялась во время визита Бублика в Россию к семье.

Теннисист прибыл после победы на турнире ATP-250 в австрийском Кицбюэле. Он снялся с последующего "Мастерса" в Цинциннати (США).

Иван Янковский, внук Олега Янковского, — пятикратный лауреат "Золотого орла".

Сергей Минаев, экс-главный редактор Esquire Russia, развивает исторический YouTube-канал с 2019 года. Общие проекты с Бубликом пока не раскрываются.

Уточнения

Иван Филиппович Янко́вский (род. 30 октября 1990, Москва) — российский актёр театра и кино.

Серге́й Серге́евич Мина́ев (род. 25 января 1975, Москва) — российский писатель, теле- и радиоведущий, сценарист, блогер и предприниматель.
 

Алекса́ндр Станисла́вович Бу́блик (род. 17 июня 1997, Гатчина, Ленинградская область) — казахстанский теннисист, до 2016 года выступавший за Россию; финалист одного турнира Большого шлема в парном разряде (Открытый чемпионат Франции-2021).

