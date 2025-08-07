Зачем он полез в политику: Юрий Лоза объяснил, что сгубило Михаила Евдокимова

Юрий Лоза высказался о смерти Михаила Евдокимова спустя 20 лет со дня трагедии

Певец Юрий Лоза объяснил, что могло бы спасти от смерти артиста Михаила Евдокимова, который погиб ровно 20 лет назад.

Юрий Лоза напомнил, что в августе 2005 года не стало Михаила Евдокимова. Он погиб в ДТП в возрасте 47 лет, торопясь на мероприятие в честь 70-летия Германа Титова.

"Он ехал очень быстро, впрочем, как и всегда, но без положенной машины сопровождения, отменённой местными органами внутренних дел. Если бы перед ним шла та самая машина, она бы убирала с дороги все препятствия, и никакого происшествия не случилось", — написал Юрий Эдуардович в своём Telegram-канале.

Певец отметил, что губернатором Алтайского края Евдокимов был неудачливым, так как проявлял упрямство и несговорчивость.

Автор и исполнитель хита "Плот" рассказал, что долгое время был приятелем Евдокимова.

"Зачем он полез в политику, мне до сих пор не ясно, и даже он сам не смог меня убедить, что можно в одиночку изменить систему", — выразил своё мнение Лоза.

Он отметил, что старшее поколение любит Евдокимова и его творчество до сих пор.

Михаи́л Серге́евич Евдоки́мов (6 декабря 1957, Сталинск, Кемеровская область, СССР — 7 августа 2005, 319-й километр «Чуйского тракта», Алтайский край, Россия) — советский и российский юморист, пародист, певец, телеведущий, актёр кино и озвучивания.



