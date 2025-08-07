Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Зачем он полез в политику: Юрий Лоза объяснил, что сгубило Михаила Евдокимова

Юрий Лоза высказался о смерти Михаила Евдокимова спустя 20 лет со дня трагедии
1:15
Шоу-бизнес

Певец Юрий Лоза объяснил, что могло бы спасти от смерти артиста Михаила Евдокимова, который погиб ровно 20 лет назад.

Артист Михаил Евдокимов
Фото: ВК-аккаунт Михаила Евдокимова by неизвестен is licensed under public doman
Артист Михаил Евдокимов

Юрий Лоза напомнил, что в августе 2005 года не стало Михаила Евдокимова. Он погиб в ДТП в возрасте 47 лет, торопясь на мероприятие в честь 70-летия Германа Титова.

"Он ехал очень быстро, впрочем, как и всегда, но без положенной машины сопровождения, отменённой местными органами внутренних дел. Если бы перед ним шла та самая машина, она бы убирала с дороги все препятствия, и никакого происшествия не случилось", — написал Юрий Эдуардович в своём Telegram-канале.

Певец отметил, что губернатором Алтайского края Евдокимов был неудачливым, так как проявлял упрямство и несговорчивость.

Автор и исполнитель хита "Плот" рассказал, что долгое время был приятелем Евдокимова.

"Зачем он полез в политику, мне до сих пор не ясно, и даже он сам не смог меня убедить, что можно в одиночку изменить систему", — выразил своё мнение Лоза.

Он отметил, что старшее поколение любит Евдокимова и его творчество до сих пор.

Уточнения

Михаи́л Серге́евич Евдоки́мов (6 декабря 1957, Сталинск, Кемеровская область, СССР — 7 августа 2005, 319-й километр «Чуйского тракта», Алтайский край, Россия) — советский и российский юморист, пародист, певец, телеведущий, актёр кино и озвучивания. 

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
