Это прям треш: Собчак раскритиковала дизайн новой школьной формы в России

Журналистка Ксения Собчак оценила образец формы для российских школьников. Дизайн одежды ей напомнил образы советских госслужащих из кино.
Ксения Собчак не прошла мимо снимков со школьной формой нового образца. Российские школьники могут одеться в строгие костюмы бардовых (для девочек) и чёрных цветов (для мальчиков).
Интернет-пользователи, глядя на новую форму, вспомнили наряд главной героини из фильма "Служебный роман"
"Кстати, зря вы так про Людмилу Прокофьевну — она прям стильная, прям Prada girl! А вот этот бордовый ужас с жабо — это прям треш, тут согласна полностью!", — выразила своё мнение Ксения.
Собчак отметила, что дизайн советской школьной формы ей нравился.
"И вообще вся история с фартуками в СССР была стильной, только сейчас это понимаешь. Я б поиграла с этой темой", — отметила Ксения.
Она примерила белый фартук от известного бренда одежды Prada и отметила, что он "стёбный".
Ксе́ния Анато́льевна Собча́к (род. 5 ноября 1981, Ленинград) — российская журналистка, медиаменеджер, теле- и радиоведущая, актриса, сценаристка, продюсер кино и телевидения, общественный деятель, автор нескольких книг.
