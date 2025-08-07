Это прям треш: Собчак раскритиковала дизайн новой школьной формы в России

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Шоу-бизнес

Журналистка Ксения Собчак оценила образец формы для российских школьников. Дизайн одежды ей напомнил образы советских госслужащих из кино.

Журналистка Ксения Собчак
Фото: ВК-аккаунт Ксении Собчак by неизвестен is licensed under public doman
Журналистка Ксения Собчак

Ксения Собчак не прошла мимо снимков со школьной формой нового образца. Российские школьники могут одеться в строгие костюмы бардовых (для девочек) и чёрных цветов (для мальчиков).

Интернет-пользователи, глядя на новую форму, вспомнили наряд главной героини из фильма "Служебный роман"

"Кстати, зря вы так про Людмилу Прокофьевну — она прям стильная, прям Prada girl! А вот этот бордовый ужас с жабо — это прям треш, тут согласна полностью!", — выразила своё мнение Ксения.

Собчак отметила, что дизайн советской школьной формы ей нравился.

"И вообще вся история с фартуками в СССР была стильной, только сейчас это понимаешь. Я б поиграла с этой темой", — отметила Ксения.

Она примерила белый фартук от известного бренда одежды Prada и отметила, что он "стёбный".

Ранее сообщалось, сколько стоит собрать ребёнка в школу в 2025 году.

Ксе́ния Анато́льевна Собча́к (род. 5 ноября 1981, Ленинград) — российская журналистка, медиаменеджер, теле- и радиоведущая, актриса, сценаристка, продюсер кино и телевидения, общественный деятель, автор нескольких книг.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
