Русский шик на американском ТВ: Кэтрин Зета-Джонс ошеломила выбором платья

Кэтрин Зета-Джонс, звезда нового сезона сериала "Уэнсдэй" от Netflix, вновь привлекла внимание модных критиков.
Актриса посетила студию шоу Good Morning America, выбрав для эфира строгий ансамбль от российского Модного Дома YANINA Couture.
Вопреки образу своей героини Мортиши Аддамс, Зета-Джонс предпочла свежее цветовое решение. Она надела приталенный жакет и юбку-карандаш из весенне-летней коллекции бренда 2023 года. Фирменным акцентом стала ручная вышивка алых маков.
Это не первое обращение актрисы к российским дизайнерам. Её выбор для GMA уже активно обсуждается в социальных сетях. Наряд с цветочной вышивкой обещает стать одним из самых запоминающихся в промо-туре сериала.
Бренд YANINA Couture давно сотрудничает с мировыми знаменитостями. Его работы неоднократно блистали на престижных международных мероприятиях по обе стороны Атлантики.
Кэ́трин Зе́та-Джонс (англ. Catherine Zeta-Jones; род. 25 сентября 1969 года, Суонси, Уэльс, Великобритания) — британская актриса.
