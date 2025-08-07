Русский шик на американском ТВ: Кэтрин Зета-Джонс ошеломила выбором платья

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Кэтрин Зета-Джонс покорила Голливуд в наряде от российского бренда
Шоу-бизнес » Зарубежный

Кэтрин Зета-Джонс, звезда нового сезона сериала "Уэнсдэй" от Netflix, вновь привлекла внимание модных критиков.

Кэтрин Зета-Джонс
Фото: flickr by John Harrison, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Кэтрин Зета-Джонс

Актриса посетила студию шоу Good Morning America, выбрав для эфира строгий ансамбль от российского Модного Дома YANINA Couture.

Вопреки образу своей героини Мортиши Аддамс, Зета-Джонс предпочла свежее цветовое решение. Она надела приталенный жакет и юбку-карандаш из весенне-летней коллекции бренда 2023 года. Фирменным акцентом стала ручная вышивка алых маков.

Это не первое обращение актрисы к российским дизайнерам. Её выбор для GMA уже активно обсуждается в социальных сетях. Наряд с цветочной вышивкой обещает стать одним из самых запоминающихся в промо-туре сериала.

Бренд YANINA Couture давно сотрудничает с мировыми знаменитостями. Его работы неоднократно блистали на престижных международных мероприятиях по обе стороны Атлантики.

Уточнения

Кэ́трин Зе́та-Джонс (англ. Catherine Zeta-Jones; род. 25 сентября 1969 года, Суонси, Уэльс, Великобритания) — британская актриса. 

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
