Отец в отчаянии: Jah Khalib экстренно прекратил тур из-за здоровья ребёнка

Jah Khalib прервал тур по Казахстану из-за критического состояния дочери

Казахстанский исполнитель Jah Khalib (Бахтияр Мамедов) экстренно прервал концертный тур на родине.

Причиной стало критическое состояние его новорождённой дочери после операции. Об этом артист сообщил в Instagram*.

"Не смогу выйти на сцену — сейчас важно поддерживать жену и быть рядом с ребёнком", — написал певец.

Он попросил поклонников о молитвах за здоровье дочери, подчеркнув невозможность собраться с силами для выступлений.

Отменены концерты в пяти городах: Усть-Каменогорске (8 августа), Шымкенте (10 августа), Алматы (12 августа), Актау (18 августа) и Астане (23 августа).

