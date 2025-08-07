Отец в отчаянии: Jah Khalib экстренно прекратил тур из-за здоровья ребёнка

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Jah Khalib прервал тур по Казахстану из-за критического состояния дочери
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Казахстанский исполнитель Jah Khalib (Бахтияр Мамедов) экстренно прервал концертный тур на родине.

Причиной стало критическое состояние его новорождённой дочери после операции. Об этом артист сообщил в Instagram*.

"Не смогу выйти на сцену — сейчас важно поддерживать жену и быть рядом с ребёнком", — написал певец.

Он попросил поклонников о молитвах за здоровье дочери, подчеркнув невозможность собраться с силами для выступлений.

Отменены концерты в пяти городах: Усть-Каменогорске (8 августа), Шымкенте (10 августа), Алматы (12 августа), Актау (18 августа) и Астане (23 августа). 

*  соцсеть Instagram принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещённой на территории РФ

Уточнения

Бахтия́р (Ба́ха) Гусе́йнович Маме́дов (азерб. Bəxtiyar Hüseyn oğlu Məmmədov, каз. Bahtiar Hūsaiynūly Mamedov; род. 29 сентября 1993, Алматы, Казахстан), более известный под сценическим псевдонимом Jah Khalib (произн. Джа Хали́б), — казахстанский рэпер, певец, битмейкер и продюсер.

