Таня, выбери меня: Собчак поучаствовала в кастинге на подтанцовку к Булановой

Журналистка Ксения Собчак уверена, что впишется в энергосберегающую подтанцовку Татьяны Булановой, кадры с концерта которой разошлись на мемы.
Ксения Собчак не упустила случая повторить танец из группы подтанцовки певицы Татьяны Булановой. Этот танец стал всеобщим трендом. Сотни людей записывают танцы под песню певицы "Один день" в стиле её "чиловых" хореографов, участвуя в самодеятельном кастинге.
Известная своими кринжовыми танцами Ксения идеально вписалась в тренд.
"Все хотят на подтанцовку к Булановой! Таня, выбери меня! Спите теперь с этой песней и танцами!" — написала Собчак в своём Telegram-канале.
От танцев Ксении стыдно только её семилетнему сыну Платону, который периодически отчитывает мать за сумасшедшие телодвижения.
Ранее музыкальный критик Сергей Соседов объяснил, где должна выступать Буланова на фоне мемов с подтанцовкой звезды.
Ксе́ния Анато́льевна Собча́к (род. 5 ноября 1981, Ленинград) — российская журналистка, медиаменеджер, теле- и радиоведущая, актриса, сценаристка, продюсер кино и телевидения, общественный деятель, автор нескольких книг.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Хотите, чтобы ваш пёс слушался с полуслова? Эти 10 команд помогут превратить прогулки и повседневную жизнь в гармоничное и безопасное общение.