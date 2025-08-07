Таня, выбери меня: Собчак поучаствовала в кастинге на подтанцовку к Булановой

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ксения Собчак попросилась в подтанцовку Татьяны Булановой
1:04
Шоу-бизнес

Журналистка Ксения Собчак уверена, что впишется в энергосберегающую подтанцовку Татьяны Булановой, кадры с концерта которой разошлись на мемы.

Журналистка Ксения Собчак
Фото: ВК-аккаунт Ксении Собчак by неизвестен is licensed under public doman
Журналистка Ксения Собчак

Ксения Собчак не упустила случая повторить танец из группы подтанцовки певицы Татьяны Булановой. Этот танец стал всеобщим трендом. Сотни людей записывают танцы под песню певицы "Один день" в стиле её "чиловых" хореографов, участвуя в самодеятельном кастинге.

Известная своими кринжовыми танцами Ксения идеально вписалась в тренд.

"Все хотят на подтанцовку к Булановой! Таня, выбери меня! Спите теперь с этой песней и танцами!" — написала Собчак в своём Telegram-канале.

От танцев Ксении стыдно только её семилетнему сыну Платону, который периодически отчитывает мать за сумасшедшие телодвижения.

Ранее музыкальный критик Сергей Соседов объяснил, где должна выступать Буланова на фоне мемов с подтанцовкой звезды.

Уточнения

Ксе́ния Анато́льевна Собча́к (род. 5 ноября 1981, Ленинград) — российская журналистка, медиаменеджер, теле- и радиоведущая, актриса, сценаристка, продюсер кино и телевидения, общественный деятель, автор нескольких книг.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
