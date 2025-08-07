Таня, выбери меня: Собчак поучаствовала в кастинге на подтанцовку к Булановой

Ксения Собчак попросилась в подтанцовку Татьяны Булановой

Журналистка Ксения Собчак уверена, что впишется в энергосберегающую подтанцовку Татьяны Булановой, кадры с концерта которой разошлись на мемы.

Ксения Собчак не упустила случая повторить танец из группы подтанцовки певицы Татьяны Булановой. Этот танец стал всеобщим трендом. Сотни людей записывают танцы под песню певицы "Один день" в стиле её "чиловых" хореографов, участвуя в самодеятельном кастинге.

Известная своими кринжовыми танцами Ксения идеально вписалась в тренд.

"Все хотят на подтанцовку к Булановой! Таня, выбери меня! Спите теперь с этой песней и танцами!" — написала Собчак в своём Telegram-канале.

От танцев Ксении стыдно только её семилетнему сыну Платону, который периодически отчитывает мать за сумасшедшие телодвижения.

Ранее музыкальный критик Сергей Соседов объяснил, где должна выступать Буланова на фоне мемов с подтанцовкой звезды.

