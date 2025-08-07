За кулисами Уэнсдей: как Тим Бёртон снял клип с Леди Гагой в Мексике

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Тим Бёртон снял клип Леди Гаги Death Dance для сериала Уэнсдей
Режиссёр Тим Бёртон возглавит съёмки клипа Леди Гаги на песню "Death Dance", созданную для второго сезона сериала "Уэнсдей".

По данным The Hollywood Reporter, работа над проектом уже завершена — съёмки проходили в Мексике во время апрельского турне певицы.

Бёртон подтвердил сотрудничество на кинофестивале в Гиффони: "Она потрясающая артистка. Я сделал с ней кое-что для "Уэнсдей"".

Режиссёр также поставил четыре эпизода нового сезона, включая финальную серию. Премьера первой части состоялась 6 августа, вторая выйдет 3 сентября.

Леди Гага исполнит в сериале эпизодическую роль Розалин Ротвуд — преподавательницы тёмных искусств.

Клип "Death Dance", являющийся частью саундтрека, станет первым совместным проектом Бёртона и Гаги в музыкальном формате. Релиз трека запланирован на сентябрь.

Ти́моти (Тим) Уо́лтер Бёртон (в русскоязычных источниках также иногда указывается как Ба́ртон; англ. Timothy Walter Burton; род. 25 августа 1958, Бербанк, Калифорния, США) — американский кинорежиссёр, сценарист, продюсер, мультипликатор и поэт. 

Сте́фани Джоа́нн Анджели́на Джермано́тта (англ. Stefani Joanne Angelina Germanotta); род. 28 марта 1986, Нью-Йорк, США), известная под сценическим псевдонимом Ле́ди Га́га (англ. Lady Gaga) — американская певица, автор песен, продюсер, филантроп и актриса.

