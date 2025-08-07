За кулисами Уэнсдей: как Тим Бёртон снял клип с Леди Гагой в Мексике

Тим Бёртон снял клип Леди Гаги Death Dance для сериала Уэнсдей

Режиссёр Тим Бёртон возглавит съёмки клипа Леди Гаги на песню "Death Dance", созданную для второго сезона сериала "Уэнсдей".

По данным The Hollywood Reporter, работа над проектом уже завершена — съёмки проходили в Мексике во время апрельского турне певицы.

Бёртон подтвердил сотрудничество на кинофестивале в Гиффони: "Она потрясающая артистка. Я сделал с ней кое-что для "Уэнсдей"".

Режиссёр также поставил четыре эпизода нового сезона, включая финальную серию. Премьера первой части состоялась 6 августа, вторая выйдет 3 сентября.

Леди Гага исполнит в сериале эпизодическую роль Розалин Ротвуд — преподавательницы тёмных искусств.

Клип "Death Dance", являющийся частью саундтрека, станет первым совместным проектом Бёртона и Гаги в музыкальном формате. Релиз трека запланирован на сентябрь.

