АИ-92 может быть предпочтительнее АИ-95 — если рекомендует производитель
Технологии умных домов сокращают энергопотребление зданий на 20% — ВЭФ
Известия: пациенты опасаются дефицита лекарств из-за правила второй лишний с сентября
Уэнсдей 2 на Netflix: первые отзывы критиков – триумф или провал?
В Тихом океане зафиксировано разложение пластика грибком Parengyodontium album
16 лет брака в руинах: Анна Калашникова бьёт тревогу за здоровье Дмитрия Диброва
Врачи перечислили действия при укусе осы и симптомы, требующие срочной помощи
Учёные используют мини-мозги для изучения развития и заболеваний мозга
Сотни пассажиров застряли в туннелях аэропорта Хитроу из-за технической неисправности

Герцогиня Сассекская Меган Маркл отпраздновала 44-летие без традиционных публичных поздравлений от королевской семьи.

Меган Маркл
Фото: commons.wikimedia.org by Fuzheado, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Меган Маркл

Как сообщает RadarOnline, официальные аккаунты короля Карла III, королевы Камиллы, принца Уильяма и Кейт Миддлтон проигнорировали событие, прервав многолетнюю практику.

Многие голливудские коллеги и бывшие друзья также не публиковали обращений. Маркл отреагировала на отсутствие внимания постом в соцсетях с благодарностью мужу: "Задуваю свечи и благодарю мужа и друзей за особенный день".

Торжество прошло в престижном ресторане Funke в Беверли-Хиллз, популярном у Мишель Обамы и Дженнифер Лопес. Отсутствие реакции со стороны Виндзоров подчеркивает сохраняющуюся напряжённость в отношениях, особенно на фоне растущей критики пары в медиапространстве.

Уточнения

Ме́ган герцогиня Сассекская (англ. Meghan, Duchess of Sussex; урождённая Рэйчел Меган Маркл (англ. Rachel Meghan Markle); род. 4 августа 1981 года) — бывшая американская актриса, супруга Гарри, герцога Сассекского, младшего сына Карла III, правящего короля Великобритании.
 

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
