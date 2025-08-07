Полный игнор: королевская семья шокировала молчанием в день рождения Меган Маркл – реакция герцогини

Меган Маркл не получила публичных поздравлений от королевской семьи в день рождения

Герцогиня Сассекская Меган Маркл отпраздновала 44-летие без традиционных публичных поздравлений от королевской семьи.

Фото: commons.wikimedia.org by Fuzheado, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Меган Маркл

Как сообщает RadarOnline, официальные аккаунты короля Карла III, королевы Камиллы, принца Уильяма и Кейт Миддлтон проигнорировали событие, прервав многолетнюю практику.

Многие голливудские коллеги и бывшие друзья также не публиковали обращений. Маркл отреагировала на отсутствие внимания постом в соцсетях с благодарностью мужу: "Задуваю свечи и благодарю мужа и друзей за особенный день".

Торжество прошло в престижном ресторане Funke в Беверли-Хиллз, популярном у Мишель Обамы и Дженнифер Лопес. Отсутствие реакции со стороны Виндзоров подчеркивает сохраняющуюся напряжённость в отношениях, особенно на фоне растущей критики пары в медиапространстве.

Уточнения

Ме́ган герцогиня Сассекская (англ. Meghan, Duchess of Sussex; урождённая Рэйчел Меган Маркл (англ. Rachel Meghan Markle); род. 4 августа 1981 года) — бывшая американская актриса, супруга Гарри, герцога Сассекского, младшего сына Карла III, правящего короля Великобритании.





