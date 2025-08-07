Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Смерть Джейн Питт: как болезнь забрала маму Брэда Питта незадолго до 85-летия?

Ушла из жизни 85-летняя мама звезды Голливуда Брэда Питта
Шоу-бизнес

В семье актёра Брэда Питта - большое горе — скончалась родительница самого красивого мужчины мира. Что подкосило здоровье пожилой женщины?

Актёр Брэд Питт
Фото: ВК-аккаунт Брэда Питта by неизвестен is licensed under public doman
Актёр Брэд Питт

Стало известно о смерти мамы Брэда Питта Джейн Этта Питт, она ушла из жизни на 85 году.

О кончине женщины рассказала племянница Брэда Сидни. Джейн не дожила до своего 85-летия всего несколько дней. Родственница покойной написала, что Джейн "обрела свободу и вновь может петь, танцевать и рисовать".

Сидни похвалила свою бабушку за "самое большое сердце" и неустанную заботу о близких. Среди наследников женщины — трое детей и 14 внуков.

Джейн очень переживала, что лишена возможности видеться с внуками от Анджелины Джоли.

Уточнения

Уи́льям Брэ́дли Питт (англ. William Bradley Pitt; род. 18 декабря 1963, Шони, Оклахома, США) — американский актёр и кинопродюсер. Лауреат двух «Оскаров», двух BAFTA, двух «Золотых глобусов» и одной «Эмми».

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
