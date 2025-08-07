Смерть Джейн Питт: как болезнь забрала маму Брэда Питта незадолго до 85-летия?

Ушла из жизни 85-летняя мама звезды Голливуда Брэда Питта

0:51 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В семье актёра Брэда Питта - большое горе — скончалась родительница самого красивого мужчины мира. Что подкосило здоровье пожилой женщины?

Фото: ВК-аккаунт Брэда Питта by неизвестен is licensed under public doman Актёр Брэд Питт

Стало известно о смерти мамы Брэда Питта Джейн Этта Питт, она ушла из жизни на 85 году.

О кончине женщины рассказала племянница Брэда Сидни. Джейн не дожила до своего 85-летия всего несколько дней. Родственница покойной написала, что Джейн "обрела свободу и вновь может петь, танцевать и рисовать".

Сидни похвалила свою бабушку за "самое большое сердце" и неустанную заботу о близких. Среди наследников женщины — трое детей и 14 внуков.

Джейн очень переживала, что лишена возможности видеться с внуками от Анджелины Джоли.

Уточнения

Уи́льям Брэ́дли Питт (англ. William Bradley Pitt; род. 18 декабря 1963, Шони, Оклахома, США) — американский актёр и кинопродюсер. Лауреат двух «Оскаров», двух BAFTA, двух «Золотых глобусов» и одной «Эмми».



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.