Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Наказание не влияет на поведение кошек — подтверждено зоопсихологами
Только 4% новых автомобилей в США в 2026 году будут с МКПП — полный список моделей
Использование крахмала или хлеба укрепляет структуру мясных котлет — рекомендации поваров
Садоводы используют раствор дрожжей и сахара для быстрого компостирования
Цены на нефть упали: США и Россия готовят соглашение — Reuters
Вечер без уведомлений и экранов снижает стресс и улучшает засыпание
Кумир женщин Стас Михайлов отдал замуж дочь Еву
Энзимная пудра заменила скраб: мягкое очищение для чувствительной кожи
Силовые тренировки укрепляют здоровье женщин и снижают риск травм — врачи

Думал, когда женился на 19-летней? Погребняк объяснила, где обманутый Дибров просчитался

Погребняк заявила, что Дибров должен был понимать риски, беря в жёны юную девушку
1:08
Шоу-бизнес

Мария Погребняк раскрыла секреты брака Дмитрия Диброва с 19-летней Полиной, описав предательство и ошибки из-за разницы в возрасте.

Телеведущий Дмитрий Дибров с женой Полиной
Фото: Инстаграм Полины Дибровой by неизвестен is licensed under public doman
Телеведущий Дмитрий Дибров с женой Полиной

Мария Погребняк назвала поведение Полины Дибровой предательством. Она отметила, что понимает чувства обманутого Дмитрия Диброва, однако призывает учитывать контекст ситуации.

"Вся эта драма — мощный повод задуматься. Мужчины, когда вы берете в жены девушек с колоссальной разницей в возрасте (а она тут ключевая), вы должны отдавать себе отчёт", — написала Мария в своём Telegram-канале.

Она объяснила, что у мужчины и женщины с большой разницей в возрасте могут со временем разойтись интересы. Блогер считает естественным то, что молодая женщина захочет партнёра, который соответствовал бы её возрасту.

Погребняк заверила, что вовсе не оправдывает измену. Она назвала это суровой реальностью, которую следует учитывать при вступлении в брак с юной девушкой.

Ранее Погребняк назвала скандал с Полиной Дибровой тотальным зашкваром.

Уточнения

Дми́трий Алекса́ндрович Дибро́в (род. 14 ноября 1959, Ростов-на-Дону) — советский и российский журналист, шоумен, телеведущий, продюсер и режиссёр, а также певец, музыкант и актёр. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Биологи объяснили, когда волки могут представлять опасность для человека
Домашние животные
Биологи объяснили, когда волки могут представлять опасность для человека Аудио 
В Мамонтовой пещере обнаружены ископаемые останки акул возрастом 325 миллионов лет
Домашние животные
В Мамонтовой пещере обнаружены ископаемые останки акул возрастом 325 миллионов лет Аудио 
Психологи назвали медленное моргание способом укрепить связь с домашней кошкой
Домашние животные
Психологи назвали медленное моргание способом укрепить связь с домашней кошкой Аудио 
Популярное
Земля проедена изнутри: под Антарктидой обнаружили геологический лабиринт апокалипсиса

Ученые обнаружили 332 подлёдных каньона под Антарктидой, которые могут ускорить таяние льда и повысить уровень моря быстрее, чем мы ожидали.

Антарктические каньоны усиливают таяние льда и рост уровня мирового океана
Эти автомобили считаются самыми надёжными на российском рынке в 2025 году
Неубиваемые, недорогие в обслуживании и с репутацией: названы 7 проверенных марок машин
Lada стремительно дешевеют: вот какие модели теперь можно урвать дешевле всего
Глубины молчали: 9600 метров вниз — всё не так, как думали: на морском дне нашли невозможное
История советской разведчицы Елены Вавиловой вдохновила на создание сериала Американцы Юлиана Погосова США удвоили вознаграждение за поимку президента Венесуэлы Любовь Степушова В Ставрополье выделили Кисловодский парк, гору Машук и озеро Тамбукан как уникальные объекты Игорь Буккер
Мусорный остров начал исчезать: в океане завелись существа, которые поедают пластик
Бицепс против трицепса: какую мышцу качать в первую очередь для мощных рук?
Мы живём в черной дыре и даже не подозреваем об этом: гипотеза, которая объясняет всё
Мы живём в черной дыре и даже не подозреваем об этом: гипотеза, которая объясняет всё
Последние материалы
Банк России: в Челябинской области наблюдается снижение поддельных банкнот в 2025 году
Орбан призвал лидеров ЕС провести саммит с Путиным до российско-американской встречи
Зоологи: кошки шипят при стрессе, чтобы избежать конфликта с собакой
Индия, Китай и Бразилия отказались сокращать закупки российской нефти, Россия вышла из ракетного моратория
Автоэксперты: плавное вождение снижает расход топлива на 10–15%
Гигантский бюст Илона Маска колесит по национальным паркам США
Витамин D участвует в восстановлении мышц — врач-диетолог Лучиан Оссе
В ЦБ напомнили, почему невозможен запрет на снятие наличных
Одигитрия помогает не по требованию, а по вере — отец Андрей (Сапунов) о Смоленской иконе Божией Матери
Яблоки нельзя мыть перед хранением — это ускоряет их порчу
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.