Думал, когда женился на 19-летней? Погребняк объяснила, где обманутый Дибров просчитался

Погребняк заявила, что Дибров должен был понимать риски, беря в жёны юную девушку

1:08 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Мария Погребняк раскрыла секреты брака Дмитрия Диброва с 19-летней Полиной, описав предательство и ошибки из-за разницы в возрасте.

Фото: Инстаграм Полины Дибровой by неизвестен is licensed under public doman Телеведущий Дмитрий Дибров с женой Полиной

Мария Погребняк назвала поведение Полины Дибровой предательством. Она отметила, что понимает чувства обманутого Дмитрия Диброва, однако призывает учитывать контекст ситуации.

"Вся эта драма — мощный повод задуматься. Мужчины, когда вы берете в жены девушек с колоссальной разницей в возрасте (а она тут ключевая), вы должны отдавать себе отчёт", — написала Мария в своём Telegram-канале.

Она объяснила, что у мужчины и женщины с большой разницей в возрасте могут со временем разойтись интересы. Блогер считает естественным то, что молодая женщина захочет партнёра, который соответствовал бы её возрасту.

Погребняк заверила, что вовсе не оправдывает измену. Она назвала это суровой реальностью, которую следует учитывать при вступлении в брак с юной девушкой.

Ранее Погребняк назвала скандал с Полиной Дибровой тотальным зашкваром.

Уточнения

Дми́трий Алекса́ндрович Дибро́в (род. 14 ноября 1959, Ростов-на-Дону) — советский и российский журналист, шоумен, телеведущий, продюсер и режиссёр, а также певец, музыкант и актёр.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.