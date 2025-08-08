Дибров поступает не по-мужски: Погребняк заступилась за Полину Диброву

Погребняк заявила, что Дибров поступает с женой Полиной не по-мужски

1:20 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Блогер Мария Погребняк не одобрила инициативу телеведущего Дмитрия Диброва лишить жену Полину Диброву детей.

Фото: ВК-аккаунт Полины Дибровой by неизвестен is licensed under public doman Блогер Полина Диброва с детьми

Мария Погребняк не одобряет поведение Полины Дибровой. Она отметила, что Дмитрия Диброва, которые испытал предательство, можно понять.

Блогер напомнила, что в браке супруги прожили 16 лет. В этот период, по мнению Марии, были хорошие моменты, связанные с рождением и воспитанием общих детей.

"Я считаю, что всё, что нажито в браке, должно делиться поровну 50/50. Это закон и это базовая справедливость. Хочет Дмитрий отсудить виллу целиком? Это выглядит… ну, очень жестко. Не по-мужски. Раздел пополам — честно", — написала Погребняк своё мнение в социальных сетях.

Погребняк убеждена, что дети должны остаться с матерью.

"Отсуживать детей у матери — это недопустимо!" — выразила своё мнение Мария.

Блогер отметила, что отец должен принимать участие в воспитании детей, однако жить они должны с мамой. Она считает, что это соответствует интересам детей.

Ранее Мария Погребняк пристыдила Полину Диброву за роман с женатым мужчиной и отцом шестерых детей.

Уточнения

Дми́трий Алекса́ндрович Дибро́в (род. 14 ноября 1959, Ростов-на-Дону) — советский и российский журналист, шоумен, телеведущий, продюсер и режиссёр, а также певец, музыкант и актёр. Ведущий шоу «Сессия» на «VK Видео» (с 8 июня 2023 по 2 мая 2024).



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.