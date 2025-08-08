Дибров поступает не по-мужски: Погребняк заступилась за Полину Диброву

Блогер Мария Погребняк не одобрила инициативу телеведущего Дмитрия Диброва лишить жену Полину Диброву детей.
Мария Погребняк не одобряет поведение Полины Дибровой. Она отметила, что Дмитрия Диброва, которые испытал предательство, можно понять.
Блогер напомнила, что в браке супруги прожили 16 лет. В этот период, по мнению Марии, были хорошие моменты, связанные с рождением и воспитанием общих детей.
"Я считаю, что всё, что нажито в браке, должно делиться поровну 50/50. Это закон и это базовая справедливость. Хочет Дмитрий отсудить виллу целиком? Это выглядит… ну, очень жестко. Не по-мужски. Раздел пополам — честно", — написала Погребняк своё мнение в социальных сетях.
Погребняк убеждена, что дети должны остаться с матерью.
"Отсуживать детей у матери — это недопустимо!" — выразила своё мнение Мария.
Блогер отметила, что отец должен принимать участие в воспитании детей, однако жить они должны с мамой. Она считает, что это соответствует интересам детей.
Ранее Мария Погребняк пристыдила Полину Диброву за роман с женатым мужчиной и отцом шестерых детей.
Дми́трий Алекса́ндрович Дибро́в (род. 14 ноября 1959, Ростов-на-Дону) — советский и российский журналист, шоумен, телеведущий, продюсер и режиссёр, а также певец, музыкант и актёр. Ведущий шоу «Сессия» на «VK Видео» (с 8 июня 2023 по 2 мая 2024).
