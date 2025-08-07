Полина Диброва опровергла слухи: вся правда о её измене и конфликте с мужем

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
В семье Дибровых разгорелся громкий скандал: 36-летняя Полина изменила мужу, известному телеведущему Дмитрию Диброву, с другом семьи. Мужчина воспитывает шестерых детей, а Полина долгое время считала себя его самым близким человеком.

Полина Диброва
Фото: Telegram by POLINA DIBROVA, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Полина Диброва

Несмотря на это, многие россияне неожиданно встали на сторону Полины, утверждая, что Дмитрий сам виноват и не стоило связываться с молодой женщиной.

Однако певец Данко резко осудил поступок Полины и назвал его подлым. По его мнению, женщина не ушла из-за любви, а лишь "прыгает по выгодным контрактам" — ищет более выгодные связи и не остановится на одном мужчине.

Данко считает, что Дмитрий вправе попытаться отобрать у жены детей и лишить её крыши над головой, ведь семья — это великий труд, который нужно нести до конца, несмотря ни на что.

Тем временем сама Полина Диброва выступила с опровержением слухов о конфликте с мужем и возможном выселении, заявив, что у них с Дмитрием всё в порядке и отношения прекрасные.

История продолжает бурно развиваться и вызывает много споров в обществе.

Дми́трий Алекса́ндрович Дибро́в (род. 14 ноября 1959, Ростов-на-Дону) — советский и российский журналист, шоумен, телеведущий, продюсер и режиссёр, а также певец, музыкант и актёр. Ведущий шоу «Сессия» на «VK Видео» (с 8 июня 2023 по 2 мая 2024). 

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
