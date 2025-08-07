Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Что полагается Полине Дибровой после разрыва с Дмитрием — сокровенные подробности

Диброва ждёт борьба за виллу на Рублёвке и троих детей с женой-изменщицей
Что достанется Полине Дибровой после развода с телеведущим Дмитрием Дибровым?

Телеведущий Дмитрий Дибров с семьёй
Фото: Инстаграм Полины Дибровой
Телеведущий Дмитрий Дибров с семьёй

По истечении шестнадцати лет совместной жизни популярный телеведущий Дмитрий Дибров намерен расторгнуть брак с супругой Полиной Дибровой.

Эта новость вызвала широкий резонанс среди поклонников знаменитостей, поскольку ранее пара считалась образцом стабильности и гармонии в мире российского телевидения. Согласно публикации Telegram-канала Shot, предстоящий бракоразводный процесс обещает стать далеко непростым событием, ведь предстоит разделить имущество стоимостью сотни миллионов рублей и определить судьбу общих наследников.

Дмитрий Дибров принял решение лишить жену Полину Диброву доли в семейном капитале и родительских прав на совместных детей. Источники утверждают, что шоумен обратился в судебные органы с требованием признать за ним эксклюзивное право собственности на престижный коттедж, расположенный на знаменитой Рублёвке, оцениваемый экспертами примерно в сумму около 750-800 миллионов рублей.

Данное поместье представляет собой трёхуровневое здание, оборудованное всеми удобствами: кинозалом, музыкальной студией и оздоровительным комплексом. Сам Дибров подчёркивает, что проект дома разработан лично им самим, однако признаёт, что выбором конкретного участка занималась жена, а его собственная роль заключалась лишь в финансовом обеспечении строительства.

Помимо вопросов владения недвижимостью, телеведущий намерен оспорить родительские права на всех троих сыновей, родившихся в рамках законного союза с Полиной. Их старшему отпрыску недавно исполнилось пятнадцать лет. В качестве представителя своих интересов Дмитрий пригласил опытного адвоката Александра Добровинского.

Как пишет интернет-издание "Подмосковье Сегодня", Союз Дмитрия Диброва и Полины Наградовой стал официальным в 2009 году, когда ведущему исполнилось сорок девять лет, а его избраннице всего девятнадцать. Хотя значительная разница в годах казалась многим странностью, отношения супругов долгое время воспринимались окружающими как образец семейного счастья. В результате счастливого брака появилось три сына: старший Александр родился в 2010-м, средний Фёдор появился на свет спустя три года, а младший Илья — ещё через два года.

До последнего момента общественность видела Полину исключительно рядом с мужем: она сопровождала его на многочисленных общественных событиях и охотно делилась фотографиями счастливой семейной жизни в социальных сетях. Тем не менее, в последнее время девушка практически исчезла из медиапространства, удалив совместные снимки с супругом, что породило предположения о кризисе в отношениях.

Уточнения

Дми́трий Алекса́ндрович Дибро́в (род. 14 ноября 1959, Ростов-на-Дону) — советский и российский журналист, шоумен, телеведущий, продюсер и режиссёр, а также певец, музыкант и актёр. Ведущий шоу «Сессия» на «VK Видео» (с 8 июня 2023 по 2 мая 2024). Член фонда «Академия российского телевидения». 

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
