Скандал любовного треугольника: какие проблемы ожидают Полину Диброву в отношениях с Товстиком?

Скандал вокруг Полины Дибровой и миллионера Романа Товстика вызывает бурю эмоций. Как измена влияет на их судьбы и семьи? Узнайте в нашем материале.
Шумиха вокруг предполагаемой измены Полины Дибровой с миллионером Романом Товстиком набирает обороты. 65-летний телеведущий нанял адвоката, чтобы начать бракоразводный процесс с женой Полиной, которая младше его на 30 лет. Вместе пара прожила 16 лет. В браке родились трое общих сыновей.
Директор Антикризисного психологического центра, психоаналитик Ирина Смолярчук уверена, что Полина Диброва больше всех пострадает в этой истории.
"Она, выкормленная и интегрированная в столичный бомонд заботливым мужем, нахватавшая первичные правила этикета, дала ход своей отложенной бесшабашной юности", — цитирует слова эксперта "Радио-1".
Смолярчук отметила, что потерять голову в случае с Полиной было органичным сценарием. По её мнению, Дмитрий Дибров предвидел такое развитие событий, так как он умён и прозорлив.
"Он хотел доказать всем, что сломает матрицу и воспитает божье создание с хрустальным стаканом на смертном одре", — выразила своё мнение специалист.
Психолог обратила внимание на то, что в семье Романа Товстика царит полный хаос. Она уверена, что Полину в случае, если Товстик отсудит детей у жены Елены, ждут "горькие ягоды из шести травмированных чужих детей".
Психотерапевт уверена, что Дмитрия Диброва в этой ситуации ждут точки роста.
Дми́трий Алекса́ндрович Дибро́в (род. 14 ноября 1959, Ростов-на-Дону) — советский и российский журналист, шоумен, телеведущий, продюсер и режиссёр, а также певец, музыкант и актёр. Ведущий шоу «Сессия» на «VK Видео» (с 8 июня 2023 по 2 мая 2024).
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