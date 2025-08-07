Формула хита от Булановой: берём простой танец, добавляем щепотку случая — и получаем фурор

Татьяна Буланова считает, что внезапная слава её танцоров — чистая случайность

Татьяна Буланова в этом году стала не менее популярной, чем Надежда Кадышева, а на одном из недавних концертов неожиданный момент славы пережили и танцоры исполнительницы хита "Ясный мой свет". Движения подтанцовки были достаточно простыми, но показались зрителям настолько зажигательными, что все присутствовавшие в зале стали тут же синхронно повторять танец и восторженно аплодировать.

Фото: commons.wikimedia.org by Harbin harbin, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Татьяна Буланова

Сама Буланова с теплотой восприняла произошедшее. Ей приятно, что обыкновенный танец произвёл такой фурор, однако певица уверена, что это связано с обыкновенной случайностью. Такого же мнения придерживаются и танцоры.

"Мы даже не обсуждали с ребятами, как так случилось и что дальше делать с этой неожиданной славой. В целом мы специально для этого не старались. Всё, что случилось, — это чистой воды случайность, поэтому, как мне кажется, и ребята не ждут каких-то грандиозных перемен. Разве что мы чаще начнём эти движения повторять или придумаем ещё что-то новое, чтобы раскачать гостей", — добавила звезда.

Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Уточнения

Татья́на Ива́новна Була́нова (в третьем браке Руднева; род. 6 марта 1969, Ленинград) — советская и российская эстрадная певица, актриса.



