Омоложение за миллионы: на что пошла Дана Борисова ради идеального лица?

Дана Борисова заплатила 2 миллиона рублей за очередную пластическую операцию

Телеведущая Дана Борисова, которой недавно исполнилось 49 лет, вновь обратилась к пластическим хирургам. В отличие от многих знаменитостей, она открыто рассказала о том, что именно подвергла корректировке. Борисова сделала подтяжку нижней части лица, включая шею и подбородок.

Хирург Денис Агапов прокомментировал выбор звезды, уточнив, что ей был проведён SMAS-лифтинг нижней трети лица и передняя корсетная платизмопластика, направленная на укрепление мышц шеи. По словам специалиста, восстановление после таких операций обычно занимает около трёх недель, хотя небольшая отёчность в области скул может сохраняться до двух месяцев.

Агапов также отметил, что цена подобных вмешательств варьируется в широком диапазоне — от 600 тысяч до двух миллионов рублей. Итоговая стоимость зависит от престижа клиники, квалификации хирурга и необходимости проведения дополнительных манипуляций. По некоторым данным, преображение Борисовой могло обойтись ей в максимальную сумму. Об этом сообщает Telegram-канал "Звездач".

Да́на Алекса́ндровна Бори́сова (род. 13 июня 1976, Мозырь, Гомельская область, Белорусская ССР, СССР) — российская телеведущая, журналистка и киноактриса.



