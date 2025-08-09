Затворница или финансовый гений: что скрывает Жанна Агузарова в своей московской квартире

Жанна Агузарова вложила 1,5 миллиона рублей под повышенный процент

Шоу-бизнес

Бывшая вокалистка легендарной группы "Браво" Жанна Агузарова окутана ореолом тайны. После пика славы в 90-х её появление на сцене стало редкостью, породив множество домыслов. Говорили о переезде за океан и даже о проблемах с психическим здоровьем.

Фото: commons.wikimedia.org by Алексей Кан, Жанна Агузарова, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Жанна Агузарова

Однако реальность оказалась прозаичнее. Жанна Агузарова по-прежнему живёт в Москве, предпочитая уединение в своей квартире на Хорошевке. По слухам, она может подолгу не покидать дом. Известно также о наличии у неё недвижимости на юге столицы, из-за которой недавно возникли вопросы с оплатой коммунальных услуг.

Несмотря на отшельнический образ жизни, соседи утверждают, что с певицей всё в порядке. Более того, как стало известно, 63-летняя артистка проявляет финансовую грамотность. Инсайдеры сообщают, что в апреле она успела выгодно вложить около полутора миллионов рублей под повышенный процент. Об этом сообщает Super.

Уточнения

Жанна Хаса́новна Агуза́рова (род. 7 июля 1962, Туртас, Тюменская область) — советская и российская певица, композитор и музыкальный продюсер, бывшая солистка группы «Браво», сделавшая сольную карьеру.



