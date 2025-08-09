Александра Бортич назвала своего возлюбленного псом: фанаты в шоке от такого комплимента

Александра Бортич назвала Давида Сократяна своим псом

Александра Бортич больше не скрывает свои отношения с Давидом Сократяном. Актриса с удовольствием делится совместными снимками с возлюбленным, причём некоторые из них отличаются особой смелостью.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Александра Бортич

Недавно звезда фильма "Викинг" опубликовала новый кадр с Давидом, на этот раз более сдержанный по содержанию. однако подпись к фотографии оказалась весьма интригующей. На снимке Александра держит на руках чёрно-белую собаку, а рядом стоит Давид.

"Мои псы", — так лаконично представила актриса свою компанию.

Стоит отметить, что Александру часто критикуют за её откровенное поведение. Например, недавняя фотосессия с Давидом вызвала бурную реакцию в социальных сетях. На некоторых снимках Давид прикасался к интимным местам девушки, а на других пара демонстрировала пикантные позы.

Многие посчитали такие кадры излишне вульгарными и неприемлемыми, обвиняя Александру в отсутствии вкуса, однако нашлись и те, кому понравилась эта смелость. Поклонники отметили, что подобные дерзкие снимки прекрасно отражают характер и энергетику самой Бортич.

Уточнения

Алекса́ндра Никола́евна Бо́ртич (бел. Аляксандра Мікалаеўна Борціч; род. 24 сентября 1994, Светлогорск, Гомельская область) — белорусская и российская актриса театра и кино.



