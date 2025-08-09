Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кроссовер Dongfeng Huge поступил в дилерские центры в двух комплектациях
Кулинары рекомендуют творог 5–9% для нежных кружевных оладий на молоке
Нейробиологи обнаружили сходство между психикой животных и человека
Физическая активность снижает риск деменции, инсульта и депрессии — данные исследования из Фуданьского университета
Эксперты: предметы с историей, виньетки и искусство придают дому индивидуальность
Диетологи: орехи, рыба и цельнозерновые помогают женщинам после менопаузы избежать диабета
Курение, болезни и дефицит витаминов признаны причинами раннего поседения волос
Зарплата в трубопроводном транспорте в мае превысила 316 тысяч рублей — данные Росстата
Агрономы: смешанная посадка лука и моркови снижает риск повреждения урожая

Александра Бортич назвала своего возлюбленного псом: фанаты в шоке от такого комплимента

Александра Бортич назвала Давида Сократяна своим псом
1:13
Шоу-бизнес

Александра Бортич больше не скрывает свои отношения с Давидом Сократяном. Актриса с удовольствием делится совместными снимками с возлюбленным, причём некоторые из них отличаются особой смелостью.

Александра Бортич
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Александра Бортич

Недавно звезда фильма "Викинг" опубликовала новый кадр с Давидом, на этот раз более сдержанный по содержанию. однако подпись к фотографии оказалась весьма интригующей. На снимке Александра держит на руках чёрно-белую собаку, а рядом стоит Давид.

"Мои псы", — так лаконично представила актриса свою компанию.

Стоит отметить, что Александру часто критикуют за её откровенное поведение. Например, недавняя фотосессия с Давидом вызвала бурную реакцию в социальных сетях. На некоторых снимках Давид прикасался к интимным местам девушки, а на других пара демонстрировала пикантные позы.

Многие посчитали такие кадры излишне вульгарными и неприемлемыми, обвиняя Александру в отсутствии вкуса, однако нашлись и те, кому понравилась эта смелость. Поклонники отметили, что подобные дерзкие снимки прекрасно отражают характер и энергетику самой Бортич.

Уточнения

Алекса́ндра Никола́евна Бо́ртич (бел. Аляксандра Мікалаеўна Борціч; род. 24 сентября 1994, Светлогорск, Гомельская область) — белорусская и российская актриса театра и кино.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Су-35 получил новое оружие — и стал смертельной головоломкой для НАТО
Военные новости
Су-35 получил новое оружие — и стал смертельной головоломкой для НАТО Аудио 
Кинолог Гвардиян: повтор команд и отсутствие поощрения мешают дрессировке собак
Домашние животные
Кинолог Гвардиян: повтор команд и отсутствие поощрения мешают дрессировке собак Аудио 
Найдены живые организмы на глубине 9600 метров в Тихом океане
Домашние животные
Найдены живые организмы на глубине 9600 метров в Тихом океане Аудио 
Популярное
Археологи нашли невообразимое: подводный вход в Александрийский маяк откроет новый взгляд на его историю

Александрийский маяк, одно из семи чудес Древнего мира, вновь начинает раскрывать свои тайны благодаря находкам археологов и современным технологиям.

Археологи обнаружили 2000-летний подводный вход в Александрийский маяк
Автоэксперты советуют проверять шины не реже одного раза в две недели
Монета подскажет: когда пора подкачать шины, чтобы не тратить лишний бензин
Мы живём в черной дыре и даже не подозреваем об этом: гипотеза, которая объясняет всё
Баклажаны в соусе, которые получаются всегда: без жарки, без фритюра, без проблем
История советской разведчицы Елены Вавиловой вдохновила на создание сериала Американцы Юлиана Погосова США удвоили вознаграждение за поимку президента Венесуэлы Любовь Степушова На Ставрополье выделили Кисловодский парк, гору Машук и озеро Тамбукан как уникальные объекты Игорь Буккер
Послушный пёс за неделю: приём, который знают только опытные кинологи
Два метра древней мощи: монстр с костяным панцирем и акульим хвостом снова патрулирует воды Джорджии
Милый взгляд, горький опыт: собаки, с которыми жизнь превратится в проблему
Милый взгляд, горький опыт: собаки, с которыми жизнь превратится в проблему
Последние материалы
Укусы кошек связаны с инстинктами и неправильным воспитанием — ветеринары
Водитель в Курске осуждён за толкание авто в алкогольном опьянении
Нехватка витаминов, вода и холод признаны причинами ломких ногтей
Эксперты по уборке объяснили, как удалить неприятные запахи в квартире и наполнить её приятным ароматом
Замки Тироль, Тростбург, Трауттмансдорф в Южном Тироле впечатляют архитектурой и музеями
Опытные домохозяйки готовят солёные помидоры черри с базиликом и чесноком — пошаговый рецепт
Йога, тайцзи и бег трусцой признаны эффективными методами лечения бессонницы — данные метаанализа 2025 года
Геронтолог Ткачева назвала возрастные изменения, которые нельзя игнорировать
Уборку лука рекомендуют начинать после полегания перьев — советы агрономов
SHAMAN не собирается делать Мизулиной предложение во время компьютерной игры
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.