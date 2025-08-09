Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Месть подана холодной: Прохор Шаляпин публично унизил Ларису Гузееву, раскрыв правду о её доходе

Прохор Шаляпин заявил о высокомерии Гузеевой и о своём большем доходе
1:03
Шоу-бизнес

Прохор Шаляпин высказался о своём недавнем споре с Ларисой Гузеевой. Причиной разногласий стала критика вокальных способностей Шаляпина со стороны телеведущей. Гузеева также отметила, что Шаляпин выглядит старше своих более молодых коллег.

Прохор Шаляпин
Фото: commons.wikimedia.org by Kalendar, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Прохор Шаляпин

По словам Шаляпина, он всегда испытывал уважение к Гузеевой, однако, по его мнению, в последнее время телеведущая стала вести себя высокомерно. Певец также поделился, что ему надоело быть постоянной мишенью для насмешек в мире шоу-бизнеса, однако при этом он отметил, что намерен в дальнейшем иметь дело с Гузеевой.

"Я уверен, что я на сегодняшний день зарабатываю больше, чем она. Вот, и при этом нос не задираю. Проще нужно быть и ближе к народу, тем более к коллегам. А она немножко себя повела высокомерно. Конечно, это некрасиво, и она повела себя по-хамски, но я великодушно её прощаю. Пересекутся ещё наши дорожки", — заявил Шаляпин.

Уточнения

Про́хор Андре́евич Шаля́пин (при рождении — Андре́й Андре́евич Захаре́нков; род. 26 ноября 1983, Волгоград) — российский певец, финалист проекта «Фабрика звёзд-6», лауреат конкурса молодых исполнителей «Утренняя звезда», телеведущий прогноза погоды на НТВ.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
