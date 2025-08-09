Агутин разнёс в пух и прах журналиста: совет, который должен знать каждый начинающий репортёр

Агутин научил журналиста правильно задавать вопросы во время интервью

1:20 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

На одном из недавних мероприятий известный певец Леонид Агутин дал ценный совет начинающему журналисту. В ходе общения с представителями прессы к артисту подошёл молодой репортёр, который, по всей видимости, только начинает свой путь в профессии.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Леонид Агутин

Когда юноша задал довольно простой вопрос о хоре, Леонид, после небольшой паузы дал лаконичный ответ.

"Хор как хор, молодцы", — заметил Агутин.

Затем он решил воспользоваться моментом, чтобы поделиться своим видением того, как правильно строить диалог с собеседником.

"Вообще дело, понимаете, не в этом. Ты задаёшь вопросы, и по моим ответам мы как бы улавливаем моё настроение. Но оно не такое. Поэтому в череде твоих вопросов отсутствует главный — какое моё отношение вообще к этому мероприятию", — объяснил певец репортёру.

Когда молодой человек попытался исправить ситуацию и задать более глубокий вопрос, другие журналисты попросили его уступить место, чтобы они тоже могли пообщаться с артистом.

"Это раньше надо было делать", — сказал в ответ Агутин.

Видеозапись момента, где певец наглядно демонстрирует, как вести себя на интервью, была опубликована Telegram-каналом StarНit.

Уточнения

Леони́д Никола́евич Агу́тин (род. 16 июля 1968, Москва) — советский и российский певец, композитор, поэт-песенник, музыкант, автор песен, аранжировщик и режиссёр театрально-массовых представлений.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.