Оксана Фёдорова подвергает тело жестокому испытанию: что происходит со звездой в Крыму?

Оксана Фёдорова решила пройти курс лечебного голодания в Крыму
Шоу-бизнес

Оксана Фёдорова выбрала Крым для восстановления своей формы. Известная телеведущая поделилась в своём блоге, что решила пройти курс лечебного голодания под наблюдением специалистов. Ранее поклонники обращали внимание на то, что Оксана заметно поправилась, и теперь она хочет вернуть себе былую стройность.

Фото: commons.wikimedia.org by Masha.Kondrasheva, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
"Это серьёзное испытание для силы воли… Достаточно большой стресс для организма, и грамотно пережить его можно только под присмотром опытных врачей. Первый день для меня прошёл очень тяжело, но затем я включилась в процесс. Приближаюсь к экватору моего пребывания в санатории", — разоткровенничалась 47-летняя "Мисс Вселенная".

Интересно, что ранее Оксана неоднократно выражала удовлетворение своей внешностью, хотя в прошлом её беспокоили вопросы, связанные с осанкой.

Уточнения

Окса́на Генна́дьевна Фёдорова (по паспорту — Бородина́; род. 17 декабря 1977, Псков) — российская телеведущая и оперная певица (меццо-сопрано), победительница конкурсов «Мисс Санкт-Петербург» (1999), «Мисс Россия» (2001) и «Мисс Вселенная» (2002; титул потеряла, не выполнив связанных с ним обязанностей).

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
