Новый муж не за горами: пророчество о личной жизни Анны Седоковой взбудоражило публику

Ясновидящая предсказала Анне Седоковой скорое замужество
Шоу-бизнес

Первое время после утраты бывшего мужа Яниса Тиммы певица Анна Седокова восстанавливалась, но спустя несколько месяцев вернулась к своей творческой деятельности, возобновив съёмки и выступления. Более того, Анна готова к новым отношениям и, по словам ясновидящей Дарьи Мироновой, в скором времени вновь выйдет замуж. Об этом Миронова рассказала в эфире программы "В гостях у Ханги".

Фото: commons.wikimedia.org by Юрий Ядров, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
"Я абсолютно точно уверена, что Анна Седокова выйдет замуж. Со смерти её мужчины до момента её замужества пройдёт года полтора максимум. Она должна построить заново свою жизнь, свою империю. Она достаточно амбициозная женщина", — рассказала Дарья.

По мнению экстрасенса, Седокова обладает талантом искусно манипулировать мужчинами, используя это для достижения своих целей. Кроме того, Миронова допускает, что Анна интересуется эзотерикой и обращается к специалистам, чтобы привораживать мужчин, от которых она хочет добиться расположения.

А́нна Влади́мировна Седоко́ва (укр. Анна Володимирівна Сєдокова; род. 16 декабря 1982, Киев, Украинская ССР, СССР) — украинская поп-певица, автор песен, дизайнер одежды, актриса, теле- и радиоведущая.

