Жара по-русски: Бабкина удивила SHAMAN'а во время его концерта в Ялте — что случилось

Надежда Бабкина и SHAMAN спели дуэтом казачью песню на концерте в Ялте

На одном из недавних концертов SHAMAN'а в Ялте произошло приятное событие: к артисту присоединилась Надежда Бабкина. Как передаёт kp.ru, певица, присутствовавшая в зале среди зрителей, вышла к Ярославу Дронову с букетом цветов.

После того как Бабкина вручила цветы и выразила желание спеть, SHAMAN шёпотом предложил ей исполнить что-то вместе. В итоге дуэт артистов порадовал публику исполнением известной казачьей песни "Ой, то не вечер".

Сам SHAMAN остался под большим впечатлением от выступления Надежды Георгиевны, отметив её энергию и душевность.

"Пришла, спела, дала жару — неутомимая и по-русски душевная!" — заявил после концерта SHAMAN.

