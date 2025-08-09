Жара по-русски: Бабкина удивила SHAMAN'а во время его концерта в Ялте — что случилось

На одном из недавних концертов SHAMAN'а в Ялте произошло приятное событие: к артисту присоединилась Надежда Бабкина. Как передаёт kp.ru, певица, присутствовавшая в зале среди зрителей, вышла к Ярославу Дронову с букетом цветов.
После того как Бабкина вручила цветы и выразила желание спеть, SHAMAN шёпотом предложил ей исполнить что-то вместе. В итоге дуэт артистов порадовал публику исполнением известной казачьей песни "Ой, то не вечер".
Сам SHAMAN остался под большим впечатлением от выступления Надежды Георгиевны, отметив её энергию и душевность.
"Пришла, спела, дала жару — неутомимая и по-русски душевная!" — заявил после концерта SHAMAN.
Наде́жда Гео́ргиевна Ба́бкина (род. 19 марта 1950, Ахтубинск, Астраханская область) — советская и российская народная и эстрадная певица, актриса, теле- и радиоведущая, исследователь народной песни, педагог, политический и общественный деятель.
