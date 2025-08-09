Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Простой рецепт маринованных томатов без варки
Прохор Шаляпин заявил о высокомерии Гузеевой и о своём большем доходе
Неправильная обрезка и мороз мешают гортензии зацвести — мнение агрономов
C-Class уступил GLE лидерство по продажам Mercedes в мире
Эндокринолог Марченко предупредила о рисках быстрого похудения
Юрист Салкин предупредил о штрафах за выброс холодильника на мусорку
Пальто-халат сохраняет актуальность благодаря универсальному силуэту — стилисты
Археологи нашли следы каннибализма 5700-летней давности в Испании
Уксус, сода и кока-кола эффективно удалят налёт в ванной

Жара по-русски: Бабкина удивила SHAMAN'а во время его концерта в Ялте — что случилось

Надежда Бабкина и SHAMAN спели дуэтом казачью песню на концерте в Ялте
0:48
Шоу-бизнес

На одном из недавних концертов SHAMAN'а в Ялте произошло приятное событие: к артисту присоединилась Надежда Бабкина. Как передаёт kp.ru, певица, присутствовавшая в зале среди зрителей, вышла к Ярославу Дронову с букетом цветов.

Надежда Бабкина
Фото: council.gov.ru by Press Service, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Надежда Бабкина

После того как Бабкина вручила цветы и выразила желание спеть, SHAMAN шёпотом предложил ей исполнить что-то вместе. В итоге дуэт артистов порадовал публику исполнением известной казачьей песни "Ой, то не вечер".

Сам SHAMAN остался под большим впечатлением от выступления Надежды Георгиевны, отметив её энергию и душевность.

"Пришла, спела, дала жару — неутомимая и по-русски душевная!" — заявил после концерта SHAMAN.

Уточнения

Наде́жда Гео́ргиевна Ба́бкина (род. 19 марта 1950, Ахтубинск, Астраханская область) — советская и российская народная и эстрадная певица, актриса, теле- и радиоведущая, исследователь народной песни, педагог, политический и общественный деятель.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Найдены живые организмы на глубине 9600 метров в Тихом океане
Домашние животные
Найдены живые организмы на глубине 9600 метров в Тихом океане Аудио 
Комитет лесного хозяйства: для защиты от змей ходите в закрытой плотной одежде
Садоводство, цветоводство
Комитет лесного хозяйства: для защиты от змей ходите в закрытой плотной одежде Аудио 
Физики выдвинули гипотезу: наша Вселенная может находиться внутри чёрной дыры
Наука и техника
Физики выдвинули гипотезу: наша Вселенная может находиться внутри чёрной дыры Аудио 
Популярное
Археологи нашли невообразимое: подводный вход в Александрийский маяк откроет новый взгляд на его историю

Александрийский маяк, одно из семи чудес Древнего мира, вновь начинает раскрывать свои тайны благодаря находкам археологов и современным технологиям.

Археологи обнаружили 2000-летний подводный вход в Александрийский маяк
Автоэксперты советуют проверять шины не реже одного раза в две недели
Монета подскажет: когда пора подкачать шины, чтобы не тратить лишний бензин
Мы живём в черной дыре и даже не подозреваем об этом: гипотеза, которая объясняет всё
Послушный пёс за неделю: приём, который знают только опытные кинологи
История советской разведчицы Елены Вавиловой вдохновила на создание сериала Американцы Юлиана Погосова США удвоили вознаграждение за поимку президента Венесуэлы Любовь Степушова На Ставрополье выделили Кисловодский парк, гору Машук и озеро Тамбукан как уникальные объекты Игорь Буккер
Баклажаны в соусе, которые получаются всегда: без жарки, без фритюра, без проблем
Пригожин в ярости: страшная тайна о сыне Валерии раскрыта — шоу-бизнес в шоке!
Су-35 получил новое оружие — и стал смертельной головоломкой для НАТО
Су-35 получил новое оружие — и стал смертельной головоломкой для НАТО
Последние материалы
Гиды по Петербургу советуют посетить крейсер "Аврора", музей блокады и остров Новая Голландия
Надежда Бабкина и SHAMAN спели дуэтом казачью песню на концерте в Ялте
Агрономы: муравьи выбирают пионы из-за сладких выделений бутонов и тли
Летний вариант творожной запеканки с дыней — рецепт опытных домохозяек
Психологи: занятия спортом способствуют социальной адаптации детей
Роскачество: России пенсионеры и льготники могут отказаться от соцпакета в пользу денежной выплаты
Ошибки в протоколе могут стать основанием для отмены штрафа или лишения прав — юристы
Мальтипу безопасна для аллергиков и дружелюбна к детям — мнение заводчиков
Елена Спеценко объяснила, почему нельзя есть продукты с плесенью даже после удаления повреждённой части
Парфюмеры рассказали, какие ароматы подходят весной, летом, осенью и зимой
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.