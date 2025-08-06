Ивлеева оценила школьную форму: идеально для фанатов Надежды Кадышевой

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
0:57
Шоу-бизнес

Блогер Настя Ивлеева оценила модели новой школьной формы.

Выпускники школы
Фото: commons.wikimedia.org by Артеменко Юрий, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Выпускники школы

Настя Ивлеева опубликовала в своём Telegram-канале "Настежь" фото образцов новой формы для учащихся среднеобразовательных школ.

Для девочек разработана форма костюма с юбкой бардового цвета с белым жабо на шее, а мальчикам предложили носить строгий чёрный костюм с синим галстуком.

В Минпросвещения объяснили, что единая школьная форма помогает стирать психологические границы между детьми из семей с разным финансовым доходом.

Костюмы примечательны тем, что в них нет острых краев и кромок. Сообщается, что для пошива по ГОСТу используется гипоаллергенная ткань.

"Ну… фанаты Кадышевой так и должны выглядеть", — гласит комментарий Ивлеевой.

Ранее сообщалось, что Настя Ивлеева организовала необычное гендер-пати.

Уточнения

Анастаси́я Вячесла́вовна (На́стя) Ивле́ева (в первом замужестве Узеню́к; род. 8 марта 1991, Разметелево, Ленинградская область) — российская телеведущая, киноактриса и видеоблогер.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
