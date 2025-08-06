Как крики Скарлетт Йоханссон и Адама Драйвера стали оружием против волков — узнайте об этом уникальном методе

Голос Скарлетт Йоханссон стал основой для распугивания волков на фермах США

2:09 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Запись криков Скарлетт Йоханссон и Адама Драйвера из фильма фильма "История брака" Министерство сельского хозяйства США использует для отпугивания волков на фермах по всей Америке.

Фото: ВК-аккаунт Скарлетт Йоханссон by неизвестен is licensed under public doman Актриса Скарлетт Йоханссон

Фермерам пригодилась сцена ссоры актёров в драме 2019 года, за которую обе звезды получили номинации на премию Оскар.

"Приходят на помощь дроновые пастухи, чьи квадрокоптеры оснащены тепловизионными камерами, способными выявить любого волка, скрывающегося в темноте, и осветить его прожектором. Громкоговорители транслируют тревожные звуки, такие как фейерверки, выстрелы и человеческие споры. Одна из записей — сцена ссоры между Скарлетт Йоханссон и Адамом Драйвером в фильме "История брака", — гласит пояснение.

Районный супервайзер Министерства сельского хозяйства в штате Орегон объяснил: "Мне нужно, чтобы волки реагировали и знали, что люди плохие".

Практика, известная как "испуг волков", также включает использование громкой музыки, такой как песня AC/DC "Thunderstruck", для отпугивания смертельно опасных волков. Министерство сельского хозяйства полагается на дроны, поскольку серый волк долгое время находился в списке исчезающих видов федерального правительства. Процесс кажется эффективным. Как сообщило издание Wall Street Journal: "Дроны были развернуты в бассейне Кламат на юге штата Орегон после того, как там за 20-дневный период волки убили 11 коров. За следующие 85 дней, пока патрулировали дроны, было убито всего две коровы".

Фильм "История брака" рассказывает историю пары, проходящей через болезненный развод и борьбу за опеку над своим сыном. Картина получила признание критиков после премьеры на Венецианском кинофестивале 2019 года. Критик журнала Variety Оуэн Глайберман назвал фильм вторым лучшим фильмом 2019 года.

Уточнения

Ска́рлетт И́нгрид Йо́ханссон (англ. Scarlett Ingrid Johansson; МФА /dʒoʊˈhænsən/; род. 22 ноября 1984, Манхэттен, Нью-Йорк, США) — американская актриса. Самая высокооплачиваемая актриса в 2018 и 2019 годах.



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