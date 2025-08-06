Сбой на воде: яхту Цукерберга пришлось экстренно чинить у берегов Франции

Всего за девять месяцев Марк Цукерберг совершил столько круизов на своей суперъяхте, что судно стоимостью 300 миллионов долларов сожгло два миллиона литров дизельного топлива и выбросило в атмосферу 5300 тонн углекислого газа.
Основатель Facebook* отправил свою яхту на ремонт и обслуживание в судоверфь Ла-Сьота во Франции. После нескольких месяцев веселья, сопровождавшихся критикой и протестами, суперсуда Марка Цукерберга Launchpad пришвартовался на престижной французской верфи Ла-Сьота, чтобы отдохнуть.
Возможно, эта красавица от Feadship нуждается в отдыхе после бурного полугодия. В январе Luxurylaunches сообщил, что динамичная пара — Launchpad и сопровождающее её судно Abeona — почти два месяца ожидала прибытия третьего богатейшего человека мира, чтобы заняться серфингом и позагорать, однако этого не произошло.
Вместо этого оба судна вернулись в Порт-Эверглейдс, совершив впечатляющее кругосветное путешествие протяженностью 9600 морских миль из Сан-Франциско в Южную часть Тихого океана и обратно; за это время 118-метровая яхта сожгла невероятные 676 тысяч 800 литров дизеля.
Затем последовали несколько поездок, в ходе которых генеральный директор Meta вместе со своей супругой-филантропом Присциллой Чан и детьми посетили самые отдалённые уголки планеты. Первый этап их путешествия состоялся в апреле, когда 300-миллионная суперъяхта пришвартовалась в Норвегии.
После наслаждения трансатлантическим путешествием длиной 5280 миль вдоль норвежских фьордов, которое служило плавучей базой для хелиски, Цукерберг приземлился прямо на вертолётную площадку яхты, чтобы соответствовать правилам посадки в Норвегии, они продолжили путь, игнорируя критику местных жителей.
Силу этому морскому чуду придают четыре дизельных двигателя MTU 20V 4000 M93L, каждый из которых потребляет примерно 291 галлон топлива в час. Вместе они обеспечивают Launchpad максимальную скорость 24 узла и топливный бак вместимостью до 423 700 литров дизельного топлива. Согласно Voz Media, при движении судно сжигает около 1165 галлонов топлива в час, выделяя 40 тонн углекислого газа, что эквивалентно выбросам 630 среднестатистических семейных автомобилей за тот же период времени.
* деятельность Facebook в России признана экстремистской и запрещена
Марк Э́ллиот Цу́керберг (англ. Mark Elliot Zuckerberg, [ˈzʌkərbɜːrɡ]; род. 14 мая 1984[…], Уайт-Плейнс, Нью-Йорк, США) — американский медиамагнат, интернет-предприниматель и филантроп. Известен как соучредитель компании Meta (ранее — Facebook, Inc.) и является ее председателем, главным исполнительным директором и контролирующим акционером.
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