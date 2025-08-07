Ольга Бузова обрела волшебный букет невесты на пути к мечте о замужестве

Ольга Бузова заполучила букет невесты в надежде выйти замуж

Поющая ведущая Ольга Бузова обзавелась надёжным талисманом, который помогает выйти замуж.

Певица Ольга Бузова

Ольга Бузова стала обладательницей букета невесты. Но она выиграла букет не в честном бою на свадьбе, а ей его лично в руки вручила счастливая невеста, которая пожелала звезде "Дома-2" обрести счастье в личной жизни в ближайшее время.

39-летняя звезда "Дома-2" стала на шаг ближе к замужеству. Ольге только осталось найти подходящего избранника.

"Получается, я следующая", — написала под фото с букетом самая популярная девушка России.

Ранее коллега Ольги по телестройке Алёна Водонаева раскритиковала Бузову за то, что животик у неё есть, а в животике никого нет.

Уточнения

О́льга И́горевна Бу́зова (в период брака Тара́сова; род. 20 января 1986, Ленинград, СССР) — российская певица, телеведущая, актриса театра и кино, дизайнер. Участница, а позднее ведущая реалити-шоу «Дом-2» на телеканале «ТНТ».



