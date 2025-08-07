Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Психолог Мещерина: после отпуска устают из-за сбитого режима и переизбытка общения
Минтруд: Россия столкнётся с сокращением трудоспособного населения
Растительное масло заменило сливочное в новом рецепте круассанов от опытных кондитеров
Исчезновение капотных фигур связано с эволюцией автомобильного дизайна
Лебедев обратился к Богу за помощью в отказе от курения
Быстрые и вкусные культуры для пустой грядки в августе
Ветеринары назвали 7 правил, продлевающих жизнь домашним животным
Марсоход заснял нечто странное: обнаружили загадочный объект с Земной формой
Альпийское место в Италии: 7 уникальных причин влюбиться в снежную Саппаду

Ольга Бузова обрела волшебный букет невесты на пути к мечте о замужестве

Ольга Бузова заполучила букет невесты в надежде выйти замуж
0:48
Шоу-бизнес

Поющая ведущая Ольга Бузова обзавелась надёжным талисманом, который помогает выйти замуж.

Певица Ольга Бузова
Фото: Телеграм-канал Ольги Бузовой by неизвестен is licensed under public doman
Певица Ольга Бузова

Ольга Бузова стала обладательницей букета невесты. Но она выиграла букет не в честном бою на свадьбе, а ей его лично в руки вручила счастливая невеста, которая пожелала звезде "Дома-2" обрести счастье в личной жизни в ближайшее время.

39-летняя звезда "Дома-2" стала на шаг ближе к замужеству. Ольге только осталось найти подходящего избранника.

"Получается, я следующая", — написала под фото с букетом самая популярная девушка России.

Ранее коллега Ольги по телестройке Алёна Водонаева раскритиковала Бузову за то, что животик у неё есть, а в животике никого нет.

Уточнения

О́льга И́горевна Бу́зова (в период брака Тара́сова; род. 20 января 1986, Ленинград, СССР) — российская певица, телеведущая, актриса театра и кино, дизайнер. Участница, а позднее ведущая реалити-шоу «Дом-2» на телеканале «ТНТ».

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Эти автомобили считаются самыми надёжными на российском рынке в 2025 году
Авто
Эти автомобили считаются самыми надёжными на российском рынке в 2025 году Аудио 
Игра вдолгую: как Путин намерен переиграть Трампа на предстоящей встрече
Мир. Новости мира
Игра вдолгую: как Путин намерен переиграть Трампа на предстоящей встрече Аудио 
Подержанная Niva Travel 2020 года дорожает на фоне падения цен на новые
Авто
Подержанная Niva Travel 2020 года дорожает на фоне падения цен на новые Аудио 
Популярное
Lada стремительно дешевеют: вот какие модели теперь можно урвать дешевле всего

Рынок подержанных Lada в 2025 году удивляет: Granta стремительно дешевеет, а Vesta и старые Niva внезапно растут в цене. Кто и почему выигрывает?

Подержанная Niva Travel 2020 года дорожает на фоне падения цен на новые
Найдены живые организмы на глубине 9600 метров в Тихом океане
Глубины молчали: 9600 метров вниз — всё не так, как думали: на морском дне нашли невозможное
Мусорный остров начал исчезать: в океане завелись существа, которые поедают пластик
На глубине почти 5 км заметили то, что лучше не тревожить — призрачный охотник в бездне
США готовят маршрут Трампа через Армению: реакция России и Ирана Любовь Степушова Миграция в Россию: скрытые угрозы и перспективы — экспертный анализ Рустем Сафронов Транзитная война на Кавказе: Россия, Иран и Азербайджан делят сферы влияния Михаил Дёмин
Бицепс против трицепса: какую мышцу качать в первую очередь для мощных рук?
Что полагается Полине Дибровой после разрыва с Дмитрием — сокровенные подробности
Неубиваемые, недорогие в обслуживании и с репутацией: названы 7 проверенных марок машин
Неубиваемые, недорогие в обслуживании и с репутацией: названы 7 проверенных марок машин
Последние материалы
Ольга Бузова заполучила букет невесты в надежде выйти замуж
Косметолог Егорова назвала три эффективные процедуры против второго подбородка
Капча спасёт от блокировки: Минцифры готовит доступ к интернету через капчу
Автомеханики предупреждают: проезд по лужам может повредить двигатель
Рецепт шоколадных оладий: готовим пышный и вкусный десерт дома
Винтаж получит 6,8 млн рублей за премьерный концерт в Дубае
Фитнес-эксперт Ирина Ротач: рельефное тело требует дефицита калорий, а не жиросжигающих упражнений
Мебель у окна нарушает освещение и зонирование в малогабаритных квартирах — мнение дизайнеров
Исследование показало: ледник Перито-Морено тает быстрее, чем ожидалось
Этот португальский город идеальное место для старта новой жизни
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.