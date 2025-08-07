Сцена позади: Стас Костюшкин делает первый шаг в мир кино

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Станислав Костюшкин, бывший солист популярной группы "Чай вдвоём", сделал шаг в новую профессию. Певец впервые снялся в полнометражном кино.

Стас Костюшкин
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Стас Костюшкин

Как сообщает mk.ru, его дебютной работой стала комедия "Атель-Матель". Особенность роли в том, что Костюшкин сыграл в паре со своей реальной супругой Юлией.

На премьере картины Стас поделился волнением и ожиданиями.

"Я сначала посмотрю, потом поем попкорн, потом выйду… А ещё жду, что хотя бы там, где меня будут показывать, там будут смеяться", — признался артист.

Он добавил с самоиронией: "Если нет, это будет вообще обидно, потому что я вроде как бы смешно всё делал". 

Уточнения

Станисла́в Миха́йлович Костюшкин (укр. Станіслав Михайлович Костюшкін; род. 20 августа 1971, Одесса) — российский певец и поэт, участник дуэта «Чай вдвоём», создатель проекта «A-Dessa», предприниматель, телеведущий.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
