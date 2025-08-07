Звезда Битвы экстрасенсов раскрыла тайну рождения третьего ребёнка: болезнь поставила точку

Участница шоу "Битва экстрасенсов" Николь Кузнецова сделала откровенное признание о рождении третьего ребёнка. В подкасте блогерши Наташи Гасанхановой она раскрыла, что малыша родила суррогатная мать.
Ключевой причиной такого решения стали тяжёлые последствия онкологии. В 2021 году у Кузнецовой диагностировали рак лёгких. После операции по удалению опухоли и сложной реабилитации её организм не смог бы выдержать новую беременность.
"Я не могла вынашивать сама из-за проблем со здоровьем", — пояснила экстрасенс, не уточняя детали, но явно ссылаясь на перенесённую болезнь.
Услуга суррогатного материнства обошлась в 3 миллиона рублей. Кузнецова с теплом отозвалась о своём выборе: "Мы шутим, что это лучшая наша покупка. Это чудесно, что есть такая возможность".
«Би́тва экстрасе́нсов» (с 23-го сезона — «Но́вая битва экстрасенсов») — российское телешоу на ТНТ, участники которого изображают обладание сверхспособностями.
