Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Медельин стал лучшим городом мира по уровню озеленённости и доступу к природе — рейтинг Time Out
Известный певец Стас Костюшкин впервые снялся в кино: что известно о фильме
Учёные из Великобритании: кошки не формируют сильную привязанность к хозяевам
Фитнес-выгорание: 5 шагов, чтобы вновь полюбить тренировки
Салаты к шашлыку: лёгкие и свежие рецепты для летних встреч
Когда делать прививку от гриппа и кому она обязательна — объяснил врач
Новый роман? Анна Седокова заинтриговала поклонников неожиданным сюрпризом
Агрономы рассказали, как правильно собирать и хранить морковь
Авто, зарегистрированные до 2025 года, могут ездить без флага на номере

Звезда Битвы экстрасенсов раскрыла тайну рождения третьего ребёнка: болезнь поставила точку

Звезда Битвы экстрасенсов Кузнецова рассказала о рождении ребёнка суррогатной матерью
0:58
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Участница шоу "Битва экстрасенсов" Николь Кузнецова сделала откровенное признание о рождении третьего ребёнка. В подкасте блогерши Наташи Гасанхановой она раскрыла, что малыша родила суррогатная мать.

Николь Кузнецова
Фото: Telegram by Telegram-канал Николь Кузнецовой, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Николь Кузнецова

Ключевой причиной такого решения стали тяжёлые последствия онкологии. В 2021 году у Кузнецовой диагностировали рак лёгких. После операции по удалению опухоли и сложной реабилитации её организм не смог бы выдержать новую беременность.

"Я не могла вынашивать сама из-за проблем со здоровьем", — пояснила экстрасенс, не уточняя детали, но явно ссылаясь на перенесённую болезнь.

Услуга суррогатного материнства обошлась в 3 миллиона рублей. Кузнецова с теплом отозвалась о своём выборе: "Мы шутим, что это лучшая наша покупка. Это чудесно, что есть такая возможность".

Уточнения

«Би́тва экстрасе́нсов» (с 23-го сезона — «Но́вая битва экстрасенсов») — российское телешоу на ТНТ, участники которого изображают обладание сверхспособностями.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Леопоны — гибриды, которые существуют только в неволе и не имеют потомства
Домашние животные
Леопоны — гибриды, которые существуют только в неволе и не имеют потомства Аудио 
Газовые шары как звёзды: красные точки во Вселенной указывают на эволюцию галактик
Наука и техника
Газовые шары как звёзды: красные точки во Вселенной указывают на эволюцию галактик Аудио 
Инструкторы по дрессировке назвали базовые команды для управления собакой
Домашние животные
Инструкторы по дрессировке назвали базовые команды для управления собакой Аудио 
Популярное
Морж против белого медведя: почему даже самый сильный хищник Арктики боится этих гигантов

Узнайте, почему белые медведи избегают встречи с мощными моржами и какие секреты скрывают их гигантские бивни, служащие уникальными инструментами для выживания.

Белые медведи избегают моржей, так как те могут защищаться мощными бивнями
Инструкторы по дрессировке назвали базовые команды для управления собакой
Забудьте "сидеть" и "дай лапу": вот что действительно нужно знать вашей собаке
Телескоп Уэбба обнаружил нечто невероятное: маленькие красные точки меняют наше понимание Вселенной
Ласковая мордашка и ангельский взгляд — лишь прикрытие: тёмная сторона самого милого животного планеты
Провал политики Моди: братские обятия с Трампом обернулись 50% пошлинами Любовь Степушова Миграция в Россию: скрытые угрозы и перспективы — экспертный анализ Рустем Сафронов Транзитная война на Кавказе: Россия, Иран и Азербайджан делят сферы влияния Михаил Дёмин
Не только в сказке: в каких случаях волки действительно охотятся на людей
Снял катализатор — сервис обогатился: водителей заставляют платить дважды
Доверие рушится за секунду: касание, которое собака воспринимает как угрозу
Доверие рушится за секунду: касание, которое собака воспринимает как угрозу
Последние материалы
Медельин стал лучшим городом мира по уровню озеленённости и доступу к природе — рейтинг Time Out
Известный певец Стас Костюшкин впервые снялся в кино: что известно о фильме
Учёные из Великобритании: кошки не формируют сильную привязанность к хозяевам
Фитнес-выгорание: 5 шагов, чтобы вновь полюбить тренировки
Салаты к шашлыку: лёгкие и свежие рецепты для летних встреч
Когда делать прививку от гриппа и кому она обязательна — объяснил врач
Новый роман? Анна Седокова заинтриговала поклонников неожиданным сюрпризом
Агрономы рассказали, как правильно собирать и хранить морковь
Авто, зарегистрированные до 2025 года, могут ездить без флага на номере
Ростовская область развивает автотуризм по программе По дороге на юг до 2035 года
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.