Ксения Собчак шокирует: что стоит за запретом на опасные стандарты красоты?

Журналистка Ксения Собчак прокомментировала новость о запрете распространять опасные стандарты красоты.
Zara вынуждена была удалить снимки со своего ресурса после предписаний Британского управления по стандартам в рекламе.
Поводом для удаления стала демонстрация нездоровой худобы. Также эксперты заметили нарушение в выборе силуэтов моделей, у которых чрезмерно выпирают ключицы, что свидетельствует о крайней степени истощения.
"Таковы реалии эпохи Оземпика", — высказалась о ситуации Собчак.
Ранее звезда КВН и серила "Интерны" Светлана Пермякова рассказала, как похудела на 23 килограмма за шесть месяцев с помощью препарата, который ей назначил врач.
Семаглути́д — лекарственное средство, агонист рецептора глюкагоноподобного пептида-1 (аГПП-1), применяемый при лечении сахарного диабета 2 типа и ожирения.
