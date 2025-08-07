Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Почему важно обрезать клубнику в конце лета — рекомендации агрономов
Кардиохирург Бокерия: резкая смена погоды опасна только для людей с хроническими болезнями
Синдром хронической усталости: эти гены могут рассказать, почему вы чувствуете себя истощённым
Озёра в парке парк Грин-Лейкс становятся бирюзовыми благодаря естественному цветению цианобактерий
Психологи: ухудшение самочувствия при бурях может быть эффектом внушения
Найдены живые организмы на глубине 9600 метров в Тихом океане
В первом полугодии 2025 года стройотрасль России прибавила 4,3% — Росстат
Павел Погребняк пробует свои силы в роли блогера-юмориста
5 коварных признаков перетренированности: ваше тело просит пощады

Ксения Собчак шокирует: что стоит за запретом на опасные стандарты красоты?

Собчак высказалась о новых реалиях эпохи Оземпика с нездоровой худобой
0:47
Шоу-бизнес

Журналистка Ксения Собчак прокомментировала новость о запрете распространять опасные стандарты красоты.

Кайя Гербер
Фото: flickr.com by Christopher Macsurak, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Кайя Гербер

Zara вынуждена была удалить снимки со своего ресурса после предписаний Британского управления по стандартам в рекламе.

Поводом для удаления стала демонстрация нездоровой худобы. Также эксперты заметили нарушение в выборе силуэтов моделей, у которых чрезмерно выпирают ключицы, что свидетельствует о крайней степени истощения.

"Таковы реалии эпохи Оземпика", — высказалась о ситуации Собчак.

Ранее звезда КВН и серила "Интерны" Светлана Пермякова рассказала, как похудела на 23 килограмма за шесть месяцев с помощью препарата, который ей назначил врач.

Уточнения

Семаглути́д — лекарственное средство, агонист рецептора глюкагоноподобного пептида-1 (аГПП-1), применяемый при лечении сахарного диабета 2 типа и ожирения.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Инструкторы по дрессировке назвали базовые команды для управления собакой
Домашние животные
Инструкторы по дрессировке назвали базовые команды для управления собакой Аудио 
В Мамонтовой пещере обнаружены ископаемые останки акул возрастом 325 миллионов лет
Домашние животные
В Мамонтовой пещере обнаружены ископаемые останки акул возрастом 325 миллионов лет Аудио 
Учёные объяснили, почему у мегалитов люди ощущают странные изменения восприятия
Наука и техника
Учёные объяснили, почему у мегалитов люди ощущают странные изменения восприятия Аудио 
Популярное
Морж против белого медведя: почему даже самый сильный хищник Арктики боится этих гигантов

Узнайте, почему белые медведи избегают встречи с мощными моржами и какие секреты скрывают их гигантские бивни, служащие уникальными инструментами для выживания.

Белые медведи избегают моржей, так как те могут защищаться мощными бивнями
Газовые шары как звёзды: красные точки во Вселенной указывают на эволюцию галактик
Телескоп Уэбба обнаружил нечто невероятное: маленькие красные точки меняют наше понимание Вселенной
Ласковая мордашка и ангельский взгляд — лишь прикрытие: тёмная сторона самого милого животного планеты
Забудьте "сидеть" и "дай лапу": вот что действительно нужно знать вашей собаке
Провал политики Моди: братские обятия с Трампом обернулись 50% пошлинами Любовь Степушова Миграция в Россию: скрытые угрозы и перспективы — экспертный анализ Рустем Сафронов Транзитная война на Кавказе: Россия, Иран и Азербайджан делят сферы влияния Михаил Дёмин
Снял катализатор — сервис обогатился: водителей заставляют платить дважды
Не только в сказке: в каких случаях волки действительно охотятся на людей
Алкотестер показал 0,17 — а ты не пил: как работает главный дорожный капкан
Алкотестер показал 0,17 — а ты не пил: как работает главный дорожный капкан
Последние материалы
Синдром хронической усталости: эти гены могут рассказать, почему вы чувствуете себя истощённым
Озёра в парке парк Грин-Лейкс становятся бирюзовыми благодаря естественному цветению цианобактерий
Психологи: ухудшение самочувствия при бурях может быть эффектом внушения
Найдены живые организмы на глубине 9600 метров в Тихом океане
В первом полугодии 2025 года стройотрасль России прибавила 4,3% — Росстат
Павел Погребняк пробует свои силы в роли блогера-юмориста
5 коварных признаков перетренированности: ваше тело просит пощады
Сухой массаж: как правильно делать и кому он категорически не подходит
Провизор Булыгина: запивать лекарства нужно только водой
Ирак возобновляет экспорт нефти через Джейхан: названа точная дата
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.