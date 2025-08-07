Ксения Собчак шокирует: что стоит за запретом на опасные стандарты красоты?

Собчак высказалась о новых реалиях эпохи Оземпика с нездоровой худобой

0:47 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Журналистка Ксения Собчак прокомментировала новость о запрете распространять опасные стандарты красоты.

Фото: flickr.com by Christopher Macsurak, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Кайя Гербер

Zara вынуждена была удалить снимки со своего ресурса после предписаний Британского управления по стандартам в рекламе.

Поводом для удаления стала демонстрация нездоровой худобы. Также эксперты заметили нарушение в выборе силуэтов моделей, у которых чрезмерно выпирают ключицы, что свидетельствует о крайней степени истощения.

"Таковы реалии эпохи Оземпика", — высказалась о ситуации Собчак.

Ранее звезда КВН и серила "Интерны" Светлана Пермякова рассказала, как похудела на 23 килограмма за шесть месяцев с помощью препарата, который ей назначил врач.

Уточнения

Семаглути́д — лекарственное средство, агонист рецептора глюкагоноподобного пептида-1 (аГПП-1), применяемый при лечении сахарного диабета 2 типа и ожирения.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.