Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Рецепт гаспачо с цукини: готовим дома вкусный и полезный летний суп
Тюменьстат: доходы нефтегазовой отрасли в ХМАО выросли почти на треть
Эти автомобили считаются самыми надёжными на российском рынке в 2025 году
Почему важно обрезать клубнику в конце лета — рекомендации агрономов
Кардиохирург Бокерия: резкая смена погоды опасна только для людей с хроническими болезнями
Синдром хронической усталости: эти гены могут рассказать, почему вы чувствуете себя истощённым
Озёра в парке парк Грин-Лейкс становятся бирюзовыми благодаря естественному цветению цианобактерий
Психологи: ухудшение самочувствия при бурях может быть эффектом внушения
Найдены живые организмы на глубине 9600 метров в Тихом океане

Не знаю, что ждёт впереди: Тимберлейк шокировал поклонников прощальным заявлением из-за тяжёлой болезни

Джастин Тимберлейк рассматривает завершение карьеры из-за болезни Лайма
1:04
Шоу-бизнес » Зарубежный

Джастин Тимберлейк оставил поклонников в тревоге после финального шоу своего тура. По данным Life&Style, 44-летний артист выступил с эмоциональной речью, которую многие восприняли как прощание со сценой.

Джастин Тимберлейк
Фото: commons.wikimedia.org by Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Джастин Тимберлейк

Тимберлейк поблагодарил фанатов и семью за 30 лет поддержки. Затем он сделал неоднозначное признание: "Я не знаю, что ждёт меня впереди". Источники связывают это с тяжёлой борьбой певца с болезнью Лайма.

Артист выступал, преодолевая изнурительные симптомы. Высокая температура, сильные боли, тошнота и слабость сопровождали его на протяжении месяцев. Состояние было настолько серьёзным, что Тимберлейк рассматривал досрочное прекращение тура.

Несмотря на трудности, певец завершил все концерты. Теперь его приоритеты — восстановление здоровья и семья. Заявление на финальном шоу прозвучало как признание в возможном уходе из музыки после тридцатилетней карьеры.

Уточнения

Джа́стин Рэ́ндалл Ти́мберлейк (англ. Justin Randall Timberlake; род. 31 января 1981, Мемфис, Теннесси) — американский певец, автор песен, композитор, продюсер, танцор и актёр.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Холодный старт двигателя ускоряет износ
Авто
Холодный старт двигателя ускоряет износ Аудио 
Ветеринары предупредили об опасности пластиковых мисок для кошек
Домашние животные
Ветеринары предупредили об опасности пластиковых мисок для кошек Аудио 
Газовые шары как звёзды: красные точки во Вселенной указывают на эволюцию галактик
Наука и техника
Газовые шары как звёзды: красные точки во Вселенной указывают на эволюцию галактик Аудио 
Популярное
Морж против белого медведя: почему даже самый сильный хищник Арктики боится этих гигантов

Узнайте, почему белые медведи избегают встречи с мощными моржами и какие секреты скрывают их гигантские бивни, служащие уникальными инструментами для выживания.

Белые медведи избегают моржей, так как те могут защищаться мощными бивнями
Газовые шары как звёзды: красные точки во Вселенной указывают на эволюцию галактик
Телескоп Уэбба обнаружил нечто невероятное: маленькие красные точки меняют наше понимание Вселенной
Ласковая мордашка и ангельский взгляд — лишь прикрытие: тёмная сторона самого милого животного планеты
Забудьте "сидеть" и "дай лапу": вот что действительно нужно знать вашей собаке
Провал политики Моди: братские обятия с Трампом обернулись 50% пошлинами Любовь Степушова Миграция в Россию: скрытые угрозы и перспективы — экспертный анализ Рустем Сафронов Транзитная война на Кавказе: Россия, Иран и Азербайджан делят сферы влияния Михаил Дёмин
Снял катализатор — сервис обогатился: водителей заставляют платить дважды
Не только в сказке: в каких случаях волки действительно охотятся на людей
Алкотестер показал 0,17 — а ты не пил: как работает главный дорожный капкан
Алкотестер показал 0,17 — а ты не пил: как работает главный дорожный капкан
Последние материалы
Синдром хронической усталости: эти гены могут рассказать, почему вы чувствуете себя истощённым
Озёра в парке парк Грин-Лейкс становятся бирюзовыми благодаря естественному цветению цианобактерий
Психологи: ухудшение самочувствия при бурях может быть эффектом внушения
Найдены живые организмы на глубине 9600 метров в Тихом океане
В первом полугодии 2025 года стройотрасль России прибавила 4,3% — Росстат
Павел Погребняк пробует свои силы в роли блогера-юмориста
5 коварных признаков перетренированности: ваше тело просит пощады
Сухой массаж: как правильно делать и кому он категорически не подходит
Провизор Булыгина: запивать лекарства нужно только водой
Ирак возобновляет экспорт нефти через Джейхан: названа точная дата
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.