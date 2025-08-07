Не знаю, что ждёт впереди: Тимберлейк шокировал поклонников прощальным заявлением из-за тяжёлой болезни

Джастин Тимберлейк рассматривает завершение карьеры из-за болезни Лайма

1:04 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Зарубежный

Джастин Тимберлейк оставил поклонников в тревоге после финального шоу своего тура. По данным Life&Style, 44-летний артист выступил с эмоциональной речью, которую многие восприняли как прощание со сценой.

Фото: commons.wikimedia.org by Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Джастин Тимберлейк

Тимберлейк поблагодарил фанатов и семью за 30 лет поддержки. Затем он сделал неоднозначное признание: "Я не знаю, что ждёт меня впереди". Источники связывают это с тяжёлой борьбой певца с болезнью Лайма.

Артист выступал, преодолевая изнурительные симптомы. Высокая температура, сильные боли, тошнота и слабость сопровождали его на протяжении месяцев. Состояние было настолько серьёзным, что Тимберлейк рассматривал досрочное прекращение тура.

Несмотря на трудности, певец завершил все концерты. Теперь его приоритеты — восстановление здоровья и семья. Заявление на финальном шоу прозвучало как признание в возможном уходе из музыки после тридцатилетней карьеры.

Уточнения

Джа́стин Рэ́ндалл Ти́мберлейк (англ. Justin Randall Timberlake; род. 31 января 1981, Мемфис, Теннесси) — американский певец, автор песен, композитор, продюсер, танцор и актёр.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.