История любви и расставания: Табаков и Синицына воссоединились ради дочери

Павел Табаков и Софья Синицына вместе отпраздновали пятилетие дочери Мии

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Актёры Павел Табаков и Софья Синицына, несмотря на прекращение романтических отношений до рождения ребёнка, воссоединились для важного семейного события.

Фото: instagram by личный аккаунт Павла Табакова в Инстаграм* (запрещен в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Павел Табаков

Звёзды совместно отпраздновали пятилетие своей дочери Мии в ресторане в кругу родных и друзей.

Софья Синицына поделилась эмоциями и кадрами праздника в соцсети.

"Ты с ума сойдёшь, когда узнаешь, какой устроила дебош. Разогреваю сцену под твой выход, оружие массового поражения. Миа, ты — уникальное UFO", — написала актриса.

Синицына не раз отмечала артистические задатки дочери и её сходство в характере с собой, хотя внешне Миа больше напоминает родственников по линии отца. Для обоих актёров Миа — первый ребёнок.

Пара рассталась ещё во время беременности Софьи. Актриса ранее признавалась, что дала дочери имя Миа, созвучное с кодом аэропорта Майами (MIA), где произошло расставание с Табаковым.

Несмотря на это, звезда подчеркивает: "Табаков финансово обеспечивает девочку, и я не препятствую её встречам со знаменитыми родственниками".

Уточнения

Па́вел Оле́гович Табако́в (род. 1 августа 1995, Москва, Россия) — российский актёр театра и кино. Сын Олега Табакова и Марины Зудиной.



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