Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Синдром хронической усталости: эти гены могут рассказать, почему вы чувствуете себя истощённым
Озёра в парке парк Грин-Лейкс становятся бирюзовыми благодаря естественному цветению цианобактерий
Психологи: ухудшение самочувствия при бурях может быть эффектом внушения
Найдены живые организмы на глубине 9600 метров в Тихом океане
В первом полугодии 2025 года стройотрасль России прибавила 4,3% — Росстат
Павел Погребняк пробует свои силы в роли блогера-юмориста
5 коварных признаков перетренированности: ваше тело просит пощады
Сухой массаж: как правильно делать и кому он категорически не подходит
Провизор Булыгина: запивать лекарства нужно только водой

Медузы ни при чём: Алла Довлатова назвала истинную причину отдыха только в России

Любовь к Родине и мужу: почему Алла Довлатова предпочитает российские курорты
1:16
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Алла Довлатова сделала неожиданное признание о своей жизни: с 2015 года телеведущая сознательно отказалась от отдыха за границей.

Курортное место
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Курортное место

Причина — профессия её супруга, Алексея Бороды, который является сотрудником МВД.

"Мой муж — полицейский. Поэтому какое там море уже не помню", — написала Довлатова в соцсети, подчеркнув, что ни разу не пожалела об этом решении за десять лет.

Актриса объяснила выбор любовью к российским курортам, вспомнив негативный опыт зарубежного отдыха: в 2008 году в Сан-Ремо её сына сильно ужалила медуза. "А у нас в море медузы не жалят. Они меньше и слабее", — отметила она.

Но главная причина глубже:

"Главное — это люди! Здесь мои люди. Мой народ. И я его люблю. Потому что я часть его… Это Родина. И мне дома всегда лучше", — эмоционально заявила звезда о ценности Сочи, Крыма и других отечественных курортов.

Напомним, с будущим мужем, полицейским Алексеем, Довлатову познакомил Филипп Киркоров. Пара поженилась в 2007 году, у них двое дочерей. 

Уточнения

А́лла Алекса́ндровна Довла́това (имя при рождении — Марина Александровна Евстрахина; род. 16 августа 1974, Ленинград, СССР) — российская теле- и радиоведущая, актриса кино, телевидения и дубляжа.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Инструкторы по дрессировке назвали базовые команды для управления собакой
Домашние животные
Инструкторы по дрессировке назвали базовые команды для управления собакой Аудио 
В Мамонтовой пещере обнаружены ископаемые останки акул возрастом 325 миллионов лет
Домашние животные
В Мамонтовой пещере обнаружены ископаемые останки акул возрастом 325 миллионов лет Аудио 
Учёные объяснили, почему у мегалитов люди ощущают странные изменения восприятия
Наука и техника
Учёные объяснили, почему у мегалитов люди ощущают странные изменения восприятия Аудио 
Популярное
Морж против белого медведя: почему даже самый сильный хищник Арктики боится этих гигантов

Узнайте, почему белые медведи избегают встречи с мощными моржами и какие секреты скрывают их гигантские бивни, служащие уникальными инструментами для выживания.

Белые медведи избегают моржей, так как те могут защищаться мощными бивнями
Газовые шары как звёзды: красные точки во Вселенной указывают на эволюцию галактик
Телескоп Уэбба обнаружил нечто невероятное: маленькие красные точки меняют наше понимание Вселенной
Ласковая мордашка и ангельский взгляд — лишь прикрытие: тёмная сторона самого милого животного планеты
Забудьте "сидеть" и "дай лапу": вот что действительно нужно знать вашей собаке
Провал политики Моди: братские обятия с Трампом обернулись 50% пошлинами Любовь Степушова Миграция в Россию: скрытые угрозы и перспективы — экспертный анализ Рустем Сафронов Транзитная война на Кавказе: Россия, Иран и Азербайджан делят сферы влияния Михаил Дёмин
Снял катализатор — сервис обогатился: водителей заставляют платить дважды
Не только в сказке: в каких случаях волки действительно охотятся на людей
Алкотестер показал 0,17 — а ты не пил: как работает главный дорожный капкан
Алкотестер показал 0,17 — а ты не пил: как работает главный дорожный капкан
Последние материалы
Российские семьи могут получить субсидию на покупку машины
Опасность в тарелке: почему куриный бульон может быть вреден для здоровья
Туристы могут увидеть последний в Европе рабочий забор для ловли сельди в немецком Каппельне
Борная кислота уничтожит всю колонию муравьёв
Наказание кошки за непослушание может разрушить ваше доверие и отношения
Неправильная термообработка продуктов вредит печени и почкам — врач
Стилисты назвали чёлку способом изменить образ без смены длины волос
Собчак высказалась о новых реалиях эпохи Оземпика с нездоровой худобой
Собаки наблюдают за улицей через окно, чтобы справляться с одиночеством и скукой
В России Hummer H2 был адаптирован под легковые права за счёт удаления оборудования
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.