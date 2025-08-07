Медузы ни при чём: Алла Довлатова назвала истинную причину отдыха только в России

Любовь к Родине и мужу: почему Алла Довлатова предпочитает российские курорты

Алла Довлатова сделала неожиданное признание о своей жизни: с 2015 года телеведущая сознательно отказалась от отдыха за границей.

Причина — профессия её супруга, Алексея Бороды, который является сотрудником МВД.

"Мой муж — полицейский. Поэтому какое там море уже не помню", — написала Довлатова в соцсети, подчеркнув, что ни разу не пожалела об этом решении за десять лет.

Актриса объяснила выбор любовью к российским курортам, вспомнив негативный опыт зарубежного отдыха: в 2008 году в Сан-Ремо её сына сильно ужалила медуза. "А у нас в море медузы не жалят. Они меньше и слабее", — отметила она.

Но главная причина глубже:

"Главное — это люди! Здесь мои люди. Мой народ. И я его люблю. Потому что я часть его… Это Родина. И мне дома всегда лучше", — эмоционально заявила звезда о ценности Сочи, Крыма и других отечественных курортов.

Напомним, с будущим мужем, полицейским Алексеем, Довлатову познакомил Филипп Киркоров. Пара поженилась в 2007 году, у них двое дочерей.

А́лла Алекса́ндровна Довла́това (имя при рождении — Марина Александровна Евстрахина; род. 16 августа 1974, Ленинград, СССР) — российская теле- и радиоведущая, актриса кино, телевидения и дубляжа.



