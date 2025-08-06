Валерий Леонтьев возвращается: каковы условия участия легенды в Новой волне

Валерий Леонтьев примет участие в фестивале Новая волна в Казани

1:59 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Стало известно, на каких условиях певец Валерий Леонтьев может поучаствовать в фестивале "Новая волна".

Фото: ВК-аккаунт Валерия Леонтьева by неизвестен is licensed under public doman Певец Валерий Леонтьев

Выяснились условия возможного выступления Леонтьева на "Новой Волне". Покинувший пределы РФ певец примет участие в музыкальном празднике "Новая Волна", проходящем в столице Татарстана — Казани.

Его приезд обусловлен приглашением близкого приятеля — известного музыканта Игоря Крутого. Артист активно готовится к предстоящему мероприятию, где намерен представить публике пять знаменитых хитов из собственного репертуара.

Ранее сообщалось, что жена Леонтьева нашла призвание вдали от Родины.

Продюсер Сергей Дворцов считает, что Леонтьев вправе требовать существенную сумму за свое появление перед публикой.

"Валерий Леонтьев просто так в Россию не ездит. Обычно он запрашивает за мероприятия 15-20 миллионов рублей. Для композитора Игоря Крутого даже Ирина Аллегрова выступает бесплатно. Я думаю, что у своего старого товарища Валерий Яковлевич не попросит денег", цитирует слова Дворцова "Абзац".

Знаток шоу-бизнеса предположил, что народный артист России довольствуется оплатой райдера и перелёта.

Валерий Леонтьев пояснял своё решение окончательно обосноваться в Америке стремлением вести спокойную жизнь, гуляя по улицам незаметно для окружающих. Последний раз артист выступал в России осенью предыдущего года, исполнив композицию на праздновании 75-летия Игоря Крутого.

Хотя официально объявлено о завершении карьеры Валерия Леонтьева, он продолжает получать предложения для участия в культурных событиях. Люди с достатком имеют возможность пригласить исполнителя в любую точку планеты, выполняя оговорённые условия сотрудничества.

Уточнения

Вале́рий Я́ковлевич Лео́нтьев (род. 19 марта 1949, Усть-Уса, Коми АССР) — советский и российский певец, киноактёр и композитор; народный артист Российской Федерации (1996).



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