Дочь Заворотнюк раскрыла секрет похудения после родов: диеты здесь ни при чём

Анна Заворотнюк, дочь покойной актрисы Анастасии Заворотнюк, продемонстрировала прогресс в восстановлении фигуры через четыре месяца после рождения сына Марселя.
Модель опубликовала в соцсети фото в обтягивающем костюме перед зеркалом.
"Потихонечку возвращаю свою фигуру обратно. Занимаюсь много спортом, в основном йогой, хожу пешком", — пояснила Анна.
Она подчеркнула ключевую роль питания: "В вопросе похудения главное спорт и питание. От последнего зависит 90% успеха".
Заворотнюк сознательно отказалась от экстремальных методов, вспомнив юношеский опыт: "Помню в 17-18 лет могла целыми днями не есть, только пить воду. А потом — срыв". Сейчас её подход принципиально иной: "Это не диеты, не голодовки, а забота о себе".
Анна призналась, что контроль даётся не всегда легко, но прогресс мотивирует. Первенец Марсель родился у неё и предпринимателя Тимура Исмаилова 2 апреля 2025 года. Пара познакомилась в Нью-Йорке восемь лет назад и официально оформила отношения перед переездом в Дубай.
Анастаси́я Ю́рьевна Заворотню́к (3 апреля 1971, Астрахань, РСФСР, СССР — 29 мая 2024, Москва, Россия) — советская и российская актриса театра, кино и телевидения, телеведущая.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Узнайте, почему белые медведи избегают встречи с мощными моржами и какие секреты скрывают их гигантские бивни, служащие уникальными инструментами для выживания.