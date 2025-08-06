Дочь Заворотнюк раскрыла секрет похудения после родов: диеты здесь ни при чём

Анна Заворотнюк рассказала о здоровом восстановлении фигуры через 4 месяца после родов

Анна Заворотнюк, дочь покойной актрисы Анастасии Заворотнюк, продемонстрировала прогресс в восстановлении фигуры через четыре месяца после рождения сына Марселя.

Фото: instagram by личный аккаунт Анны Заворотнюк в Инстаграм* (запрещен в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Анна Заворотнюк

Модель опубликовала в соцсети фото в обтягивающем костюме перед зеркалом.

"Потихонечку возвращаю свою фигуру обратно. Занимаюсь много спортом, в основном йогой, хожу пешком", — пояснила Анна.

Она подчеркнула ключевую роль питания: "В вопросе похудения главное спорт и питание. От последнего зависит 90% успеха".

Заворотнюк сознательно отказалась от экстремальных методов, вспомнив юношеский опыт: "Помню в 17-18 лет могла целыми днями не есть, только пить воду. А потом — срыв". Сейчас её подход принципиально иной: "Это не диеты, не голодовки, а забота о себе".

Анна призналась, что контроль даётся не всегда легко, но прогресс мотивирует. Первенец Марсель родился у неё и предпринимателя Тимура Исмаилова 2 апреля 2025 года. Пара познакомилась в Нью-Йорке восемь лет назад и официально оформила отношения перед переездом в Дубай.

Уточнения

Анастаси́я Ю́рьевна Заворотню́к (3 апреля 1971, Астрахань, РСФСР, СССР — 29 мая 2024, Москва, Россия) — советская и российская актриса театра, кино и телевидения, телеведущая.



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