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Не только эпатаж: какой была Бьянка Цензори до встречи с Канье Уэстом

Редкие фото Бьянки Цензори до Канье Уэста вызвали ажиотаж
1:19
Шоу-бизнес » Зарубежный

Редкие архивные фотографии Бьянки Цензори, сделанные до её брака с Канье Уэстом, вызвали ажиотаж. Daily Mail опубликовал кадры, на которых будущая жена рэпера предстает в непривычном для публики образе.

Канье Уэст
Фото: flickr.com by Peter Hutchins, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Канье Уэст

На снимках Цензори запечатлена с тёмными распущенными волосами. Её стиль кардинально отличается от нынешнего: вместо провокационных нарядов — обычные топы, джинсы и спортивный костюм. Эти фото показывают модель до того, как её публичный имидж стал неотделим от эпатажных образов, созданных Уэстом.

Публикация спровоцировала волну обсуждений. Пользователи выражали удивление контрастом: "Мы никогда раньше не видели Бьянку в одежде", "Раньше было намного лучше". Некоторые комментаторы даже усомнились в её модельных данных: "Она красивая. Но слишком низкая и пухлая, чтобы быть настоящей моделью".

Интерес к прошлому имиджа Цензори возник на фоне слухов о возможном разладе в паре. По данным Page Six, супруги, поженившиеся в 2022 году, могли завершить отношения ещё в феврале 2025-го, вскоре после совместного появления на "Грэмми-2025". 

Уточнения

Йе (англ  Ye; при рождении Ка́нье Ома́ри Уэ́ст; англ. Kanye Omari West; род. 8 июня 1977[…], Атланта, Джорджия), более известный под бывшим юридическим именем Канье Уэст, — американский рэпер, музыкальный продюсер, автор песен, звукорежиссёр, бывший долларовый миллиардер и дизайнер.

Бьянка Цензори (англ. Bianca Censori, род. 5 января 1995, Мельбурн, Австралия) — австралийская фотомодель и архитектор, жена рэпера Канье Уэста.
 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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